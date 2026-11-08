Студ скова страната! Минус 6 градуса

Най-студено тази сутрин в Смолянска област е било в Чепеларе, където са измерени минус 6,5 градуса, съобщи дежурният в метеорологичната станция на Рожен.

Отрицателни температури и слани са регистрирани във всички райони на областта, в които са разположени метеорологични станции.

В Смолян минималната температура е достигнала минус 3,2 градуса, на Рожен – минус 4,6 градуса, в Златоград – минус 2,5 градуса, а в девинския квартал "Настан" – минус 2,2 градуса.

Според дежурния метеоролог отчетените през нощта отрицателни температури не са необичайни за ноември. Към момента температурата на Рожен е 2,4 градуса.