Нов удар по джоба. Засяга много хора в Европа и у нас

Увеличението на акциза върху цигарите догодина ще вдигне цената средно с 12 цента на кутия.

През август акцизът беше вдигнат с 6 процента на 120 евро. Следващият ръст ще е през март догодина.

Очаква се кутия цигари да поскъпне средно с 12 цента. От 1 януари 2028 г. акцизът на 1000 къса цигари ще бъде 132 евро, предвижда държавата.

Димитър Събев изследва как цените влияят на пушачите в Европа и у нас.

„Преди беше по 15 и 20 стотинки, сега е по 10-15 цента. С тези увеличения пушачите нямат стимула, нямат амбицията да се откажат и по такъв начин държавата събира парите си, но хората продължават да пушат“, коментира Димитър Събев, икономист от Института за икономически изследвания към БАН.

„Над 12% от данъчните приходи в България идват от тютюн. Това е съпоставимо с данъка върху корпорациите“, посочва той.

Според икономиста при следващото поскъпване, с около 12 цента средно на кутия, около 15 хиляди души биха се отказали. Ако цената скочи рязко с 30-40 цента, тогава е възможно стотици от пушачите да изберат живот без дим.

Сметките на властта са през 2027 г. да бъдат събрани 220,2 млн. евро допълнителни приходи в бюджета, посочват от Министерството на финансите.

Асоциацията на тютюневата индустрия не се противопоставя на по-високия акциз, става ясно от позицията ѝ до bTV.

„Подходът на МФ за поддържане на дългосрочен календар за поетапно и постепенно повишаване на ставките предоставя предвидимост за бизнеса, потребителите и държавата и ще осигури плавен преход към очакваните нови по-високи нива на облагане на продуктите в бъдеще при приемането на новата акцизна директива в ЕС“, посочват от Българската асоциация на тютюневата индустрия.

„Да, най-вече високата цена“, казва Ася Арсенова на въпрос какво би я отказало да пуши.

България остава лидер по дневна употреба на цигари и никотинови изделия, показват данните на Евростат.