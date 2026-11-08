Глоба за 25 евро стана обяд със сирене. Шоу във Варна

Глоба за неправилно паркиране, гарнирана със сирене - това беше необичайният специалитет, с който колоритният варненец Росен Марков отпразнува своя 70-и рожден ден. Вместо традиционна почерпка юбилярът реши публично да изяде фиша, който получил от полицията ден по-рано.

Цялото представление се разигра в центъра на Варна, а главният герой разказа пред Нова телевизия защо е решил да превърне санкцията от 25 евро в празнично меню. Оказва се, че зад забавната история стои съвсем сериозен спор за глобите, паркирането и зареждането на магазините.

Четири връзки гладиоли му излязоха през носа

Всичко започнало ден преди рождения ден на Марков. Мъжът, който има магазини за цветя, спрял автомобила си на варненския пазар „Чаталджа“, за да разтовари стока. Оставил аварийните светлини включени, багажника отворен и се захванал с доставката.

„Спрях на „Чаталджа“ на аварийни светлини, с отворен багажник. Носих четири връзки гладиоли. Даже ме виждат, че ги нося. И спира след мен полиция от Второ районно. Глоба - 25 евро. Мога да ги платя“, разказва варненецът.

Парите не били проблем. Но Росен Марков решил, че няма да остави историята да приключи с плащането на фиша. „Направих жалба в Административния съд. Защото на всички фишове в цяла България пишат: „Фишовете не се обжалват“. Което е немислимо. Дори едно евро да е, трябва да може. Кое казва, че в МВР са безгрешни? Няма такова чудо“, възмущава се той.

Фишът със сирене - специалитетът на юбиляра

Марков изобщо не отрича, че е спрял на забранено място. Проблемът според него е, че търговците в района нямат практически възможности да зареждат магазините си, без да нарушават правилата. „Забранено е! Навсякъде е забранено“, обяснява той.

И понеже човек не навършва 70 години всеки ден, Росен решил да отбележи юбилея подобаващо. Организирал публична акция в центъра на Варна, а главното ястие било оригиналният полицейски фиш. „Както винаги, нестандартно... И изядох оригиналния фиш, защото полицията каза: „Дай копия“. Аз съм шеф-кулинар, не мога да... И със сирене“, разказва с усмивка юбилярът.

Съдебна битка вместо плащане

Зад комичния спектакъл стои намерението на варненеца да предизвика по-сериозен разговор за възможността шофьорите да оспорват наложените им санкции. „Не че не мога да платя 25 евро, никакъв проблем. Идеята е това да стане прецедент. И вече във всяка съдебна зала всички шофьори трябва да знаят - да не бързат да плащат, а да обжалват, ако смятат, че са прави“, категоричен е Марков.

Случаят вече е отнесен до Административния съд, където предстои да бъде разгледана жалбата му.

И за десерт - още една глоба

Докато чака съдебното решение, Росен Марков вече е успял да се сдобие с още един фиш за неправилно паркиране. Причината отново е свързана със зареждането на цветарските му магазини.

Новата санкция обаче явно не е помрачила настроението на колоритния варненец. „Законът бил такъв, ама ние трябва да работим. Значи моето нарушение работи. Росен Марков работи“, отсича юбилярът.