Силвена Роу взриви нов скандал за цените в Дубай и София

„Мисля, че е въпрос на лека алчност, да си кажем откровено. Супермаркетите искат да правят възможно най-много пари.“ С тези думи известната шеф готвачка Силвена Роу коментира скандалните разлики между цените на храните в София и Дубай пред Нова телевизия. Оказва се, че в едно от най-луксозните места на планетата седем от 11 основни хранителни продукта струват по-малко, отколкото в българската столица. А най-любопитното е, че цялата история започнала от съвсем обикновен телефонен разговор между Роу и майка й.

Майка й подхвърлила темата, Силвена извадила сметките

Кулинарната знаменитост, която живее в Дубай, решила да провери колко струват едни и същи продукти в Обединените арабски емирства и България. За целта сравнила цените в две големи търговски вериги - „Карфур“ в Дубай и „Кауфланд“ у нас.

Резултатите се оказали изненадващи дори за самата нея. При седем от 11 основни храни българските потребители плащат повече, въпреки че заплатите в Дубай са около три пъти по-високи.

Най-драстична е разликата при лимоните. Според сравнението на Роу те струват със 135% повече в София, отколкото в Дубай. При хляба оскъпяването е 60%, а при яйцата - 48%.

Прясното мляко е с 26% по-скъпо у нас, а киселото - с 19%. В списъка на продуктите, които според кулинарката се продават по-изгодно в Дубай, попадат още доматите и зехтинът.

Българското кисело мляко с цена за шейхове

Най-силно впечатление на Силвена Роу направила цената на киселото мляко, с което България е известна по целия свят.

„Най-големият шок за мен е киселото мляко. България е родината на киселото мляко, а то е по-скъпо у нас, отколкото в Дубай“, коментира тя.

По представените от нея данни килограм кисело мляко струва 2,42 евро в България срещу 2,05 евро в Дубай. При прясното мляко разликата е 1,84 евро у нас срещу 1,46 евро в емирството.

Подобна е картината и при яйцата. Десет броя струват 2,74 евро в българския супермаркет, докато в Дубай цената им е 1,85 евро.

Не всички сравнения обаче са в полза на емирството. Роу откроява българския ориз като продукт, който се предлага на конкурентна цена и с много добро качество.

Как Дубай държи цените под контрол

В разговора си с Нова телевизия шеф готвачката обърна внимание и на начина, по който Обединените арабски емирства следят поскъпването на основните хранителни продукти.

В Дубай има девет категории стоки от първа необходимост, за които търговците трябва да получат предварително разрешение от компетентното министерство, преди да увеличат цените.

Сред тях са хлябът, млечните продукти, яйцата, оризът, захарта, олиото, птичето месо и бобовите храни.

Държавна електронна платформа наблюдава ежедневно цените на над 8000 продукта в 525 магазина. Системата позволява на властите да проследяват промените в търговските обекти.

Според Силвена Роу дори затварянето на Ормузкия проток и сериозните затруднения при доставките не са довели до очаквания скок на цените в Дубай.

От кухнята в Дубай до Народното събрание

Кулинарната знаменитост вече има и нова роля в България. От няколко седмици тя е експертен съветник към парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите.

Именно в това качество Роу поставя въпроса за големите разлики между цените, които получават производителите, и сумите, които потребителите плащат на касите.

„Как е възможно това? Защо у нас, където нямаме тези допълнителни трудности, а сме страна, която сама произвежда храна, цените по рафтовете продължават да са по-високи?“, попита тя.

Силвена Роу заяви, че започва битка срещу високите цени на храните в България и настоя търговските вериги да дадат отговор за начина, по който формират надценките си.