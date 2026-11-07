Популярната готвачка Силвена Роу е затворила напълно своите ресторанти в Дубай преди повече от година, прекратявайки активния си кулинарен бизнес. Шефката вече застава зад котлона изключително рядко и готви само по изключение за представители на отбраното арабско общество.

Роу подготвя ексклузивни менюта за тематични вечери на местни шейхове и богати клиенти в луксозни хотели, получавайки солидни хонорари. Източници разкриват, че тя поддържа илюзията в родината ни, че все още върти мащабен ресторантьорски бизнес на местна почва.

Вместо да управлява собствени заведения, известната кулинарка се изявява главно като високоплатен експерт по здравословно хранене и биохакинг в емирството. Тя редовно съставя иновативни диетични менюта за реномирани ресторанти, рекламирайки специалитети за подмладяване като „Колагенов тост с авокадо“ и „Колагеново песто в едамаме“.

През изминалата година Силвена Роу бе обявена за почетен професор в Университета по хранителни технологии в Пловдив. Напоследък тя стана и съветник към Народното събрание, развивайки същевременно онлайн курсове за защита от вируси.

Всички тези ангажименти кулинарката менажира директно от дома си в Дубай. Междувременно следи пазарната ситуация и направи публично сравнение между цените на продуктите у нас и в емирството. При направената лична проверка на общо 17 артикула се оказа, че 7 от тях са по-евтини в чужбина. Силвена Роу продължава да демонстрира висок стандарт на живот, въпреки че окончателно е затворила вратите на ресторантите си.

