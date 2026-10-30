Силвена Роу каза за Дубай и посочи наглеците у нас

Цените на храните в Дубай се оказват по-ниски от тези в България, дори и на българските стоки.

Това разкрива шеф Силвена Роу, която живее именно в перлата на Обединените арабски емирства. По думите й някои продукти са в пъти по-евтини в Дубай.

Ето какво написа тя във фейсбук:

Както знаете, живея в Дубай. Пазарувам всеки ден и във всички супермаркети, затова реших да направя едно честно сравнение.

Днес взех цените на едни и същи основни продукти от сайтовете на Carrefour в Дубай и Kaufland в България. Две вериги от един и същи клас, със сходно качество. Сравнението е честно и точно: едни и същи продукти, сравнени на килограм, литър или 10 яйца. Всички цени са редовните, ежедневни цени. Нито една не е промоция. Всеки може да ги провери.

Ако някой попита защо в Дубай яйцата са в опаковка от 30, а в България от 10: в Kaufland не се продават 30 яйца в една опаковка, а това е най-голямата, която открих.

Резултатът: от 11 продукта 7 са по-скъпи в България.

Най-големият шок за мен е киселото мляко. България е родината на киселото мляко, а то е по-скъпо у нас, отколкото в Дубай.

С гордост ще кажа за ориза. В Дубай оризът се купува и на едро, на много по-ниски цени, но качеството на Krina е ненадминато. И фактът, че един килограм Krina е по-евтин от килограм обикновен ориз в Дубай, е нещо прекрасно.

И нещо, което трябва да знаете. В момента, заради геополитическата ситуация и затварянето на Ормузкия проток, вносът в Дубай поскъпна значително. Голяма част от храните пристигат по обходни маршрути, а Дубай внася почти всичко, което яде. И въпреки това цените на хляба, млякото, яйцата, лимоните, доматите, зехтина и киселото мляко са по-ниски, отколкото в България.

Адмирации за правителството на ОАЕ, което следи цените отблизо. Министерството на икономиката и туризма контролира девет основни храни: олио, яйца, млечни продукти, ориз, захар, птиче месо, бобови храни, хляб и пшеница. Цената им не може да бъде повишена без одобрение от министерството. От април има и държавна платформа, която следи ежедневно цените на над 8 000 продукта в 525 магазина.

Как е възможно това?

Като експерт-съветник към Комисията по земеделие, храните и горите в Народното събрание, задавам този въпрос открито към търговците на едро и към търговските вериги в България. Защо у нас, където нямаме тези допълнителни трудности, а сме страна, която сама произвежда храна, цените по рафтовете продължават да са по-високи? Колко струва продуктът при производителя и колко плаща българинът на касата?

Българите заслужават отговор.

Бележка: Ако проверявате, цените са взети днес. Цените на Carrefour са от собствения им сайт. Kaufland няма собствена онлайн доставка, затова цените им са взети от платформата за доставки, с която работят.