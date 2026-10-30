Бедствие в наш град, страшна драма с водата за пиене

Бедствено положение е обявено в Козлодуй, след като изследванията на чешмяната вода показаха притеснителни стойности на хром между 80 и 90 микрограма на литър при допустима норма от 50. От здравните инспекции категорично забраниха използването ѝ за пиене и готвене, което хвърли града в епицентър на водна криза.

Ситуацията се е завързала сериозно след пресъхването на основния водоизточник „Раней 3“. Това е принудило властите да превключат към резервния „Раней 1“, тъй като „Раней 2“ е бил запечатан още през лятото.

От регионалното ВиК предупредиха, че ако сушата продължи и този източник изтънее, може да се наложи аварийно пускане и на запечатания участък – макар и там хромът да е над нормата, за да не останат хората на сухо.

За да се тушира напрежението, в града вече се организира мащабна помощ. Областният управител на Враца Росен Михайлов съобщи, че в Козлодуй ще бъдат разположени 13 специални съда по кубик и половина за безплатна питейна вода.

Местната управа действа ръка за ръка с АЕЦ „Козлодуй“ и Държавното предприятие за радиоактивни отпадъци, откъдето осигуряват допълнителни цистерни за зареждане на пунктовете.

Междувременно експертите успяха да отключат и дълго забравена помпена станция в зоната на атомната централа. Водата там е напълно чиста и вече захранва близките села Гложене и Хърлец.

На фона на изпитанието за местните жители, от КЕВР идва и малка утеха – цената на водата в региона е намалена с 15 процента за сметка на водното дружество.