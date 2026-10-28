Мистериозен посетител изненада Благоевград посред нощ

Малко мече се появи посред нощ по градските улици и привлече вниманието на местните жители. Необичайният посетител е заснет от охранителна камера да се движи в района на градския стадион, по улица „Преспа“.

На кадрите се вижда как животното обикаля само в тъмнината, като пресича улицата и оглежда околността. Появата му предизвика въпроси как малкото се е отдалечило от естественото си местообитание и дали майка му не е била наблизо.

По записа мечето се движи неспокойно, сякаш търси нещо. Не е ясно обаче дали действително е било отделено от майка си, или тя се е намирала в близките тъмни участъци.

Появата на диво животно в градска среда е необичайна гледка и повдига въпроси за причините, довели малкия горски обитател сред уличното осветление и сградите.