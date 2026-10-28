Стара Загора отличи съвременните будители на образованието, науката и духовността

С химна на Народните будители започна тържествената церемония по

връчването на наградите за принос към образованието, науката и духовния

живот в Стара Загора. В навечерието на 1 ноември - Деня на народните

будители, Културен център „Стара Загора“ посрещна учители, директори,

педагогически специалисти и представители на научната и културната

общност, чийто труд и постижения получиха заслужено признание.

По време на празничната вечер бяха връчени плакетите „Анастасия Тошева“

и „Млад учител“ на Община Стара Загора, наградите „Загорски

просветители“ на Регионалното управление на образованието - Стара Загора

и отличията „Будител на Стара Загора“ на Съюза на учените - Стара

Загора.

С думи на признателност към хората, които всеки ден предават знания,

възпитават и вдъхновяват поколения старозагорски деца, заместник-кметът

с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова се обърна към

присъстващите на тържествената церемония. От името на кмета Живко

Тодоров и Община Стара Загора тя поздрави представителите на

образованието, науката и културата в навечерието на Деня на народните

будители.

„Всички вие в тази зала показвате, че огънят, някога запален от Паисий

Хилендарски и нашите просветители, е жив и днес“, подчерта Надежда

Чакърова.

В словото си тя изрази благодарност към съвременните будители на Стара

Загора, като посочи, че зад всяка нова възможност за образование стоят

трудът, постоянството и отдадеността на учителите.

„Без вашите усилия, без вашия труд, без вашето постоянство и вдъхновение

всички усилия, които полагаме да прилагаме иновативно образование, да

обновяваме образователната инфраструктура, да я модернизираме, те не

биха имали смисъл без вас“, заяви заместник-кметът.

Надежда Чакърова пожела на учителите да бъдат здрави и да съхранят

своята всеотдайност към децата, а на старозагорските ученици – да

прославят града със знания, грамотност и успехи на международни

олимпиади.

„Това е пътят, за да бъдем едно развито и добро общество. А Стара Загора

го има“, завърши тя.

Четирима педагогически специалисти получиха плакет „Анастасия Тошева“

Плакетът „Анастасия Тошева“ на Община Стара Загора се присъжда за високи

постижения в развитието на образователното дело. Тази година за

отличието бяха направени единадесет предложения, а след разглеждането им

комисия, назначена със заповед на кмета Живко Тодоров, взе единодушно

решение да бъдат наградени четирима педагогически специалисти.

Мария Горчева-Неделкова, директор на Девето основно училище „Веселин

Ханчев“ в Стара Загора, бе отличена за своето ръководство и принос към

развитието на училището като съвременна образователна институция с

иновативни практики.

Лиляна Дойчева, дългогодишен вокален педагог в Центъра за подкрепа за

личностно развитие - Стара Загора, получи плакета за високите

професионални и творчески стандарти в работата с учениците и цялостния

си принос към музикалното изкуство и вокалното обучение. През 2005 г. тя

създава вокална студия „Траяна глас“, на която от 2007 г. е ръководител

и вокален педагог. Студията носи името на дългосвирещата плоча на

вокална група „Траяна“, чийто съосновател е композиторът Кирил Тодоров.

Тоня Туртурикова, заместник-директор по учебната дейност в Средно

училище „Максим Горки“ в Стара Загора, бе наградена за висок

професионализъм, отдаденост и принос към качеството на училищното

образование чрез организацията на учебната дейност.

Майя Найденова-Георгиева, заместник-директор по учебната дейност в

Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“, получи

отличието за професионализъм, прилагане на иновативни образователни

практики и работа за развитието на поколения талантливи ученици и

учители.

Четиримата носители на отличието получиха плакет, диплом и цвете от

заместник-кмета Надежда Чакърова.

Дипломи за номинация и цветя бяха връчени на останалите седем кандидати.

Сред тях бяха два екипа от Средно училище „Иван Вазов“ в Стара Загора.

Единият е създал документален филм за даскал Атанас Иванов, посветен на

историческата и духовната памет на училището и града. Другият е

организирал тържествените концерти по повод 130 години с името на Иван

Вазов и 185 години от създаването на училището.

Екипът, заснел филма за даскал Атанас Иванов, получи и специална награда

от кмета на Община Стара Загора за съхраняване на историческото

наследство и образователното дело.

С дипломи за номинация бяха отличени още Милена Александрова,

преподавател в Националното училище за музикални и сценични изкуства

„Христина Морфова“, за работата ѝ с млади клавирни таланти; Юлия

Славова, създател на школата по приложни изкуства в Центъра за подкрепа

за личностно развитие - Стара Загора и неин ръководител до 2026 г., за

приноса ѝ към детското творчество; Станислава Иванова, старши учител в

начален етап в Основно училище „Георги Райчев“, за професионализма и

работата ѝ с учениците.

Дипломи получиха също Методическото обединение по български език и

литература в Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“ за

високите образователни резултати и работата по езиковата култура на

учениците, както и доц. д-р Ваня Иванова, преподавател в Педагогическия

факултет на Тракийския университет, за приноса ѝ към педагогическата

наука и подготовката на бъдещи учители.

Деветима млади учители бяха удостоени с плакет „Млад учител“

Признание за своята работа получиха и деветима млади учители и

педагогически специалисти. С единодушно решение на комисията, назначена

от кмета Живко Тодоров, всички номинирани бяха удостоени с плакет „Млад

учител“ за значим принос в областта на образованието.

Сред отличените е Денислав Вълчев, учител по физическо възпитание и

спорт в Частно основно училище „Елин Пелин“, за професионализъм,

инициативност и принос към развитието на физическата култура и спорта в

училището.

Анастасия Бинева, учител по професионална подготовка по специалност

„Компютърна графика“ в Професионалната гимназия по компютърни науки и

математически анализи „Проф. Минко Балкански“, бе наградена за работата

си в професионалното образование и развитието на учениците.

Силвия Велчева, учител по история и цивилизации в Средно училище „Иван

Вазов“, получи отличието за професионализма си, приноса към

образованието и възпитанието на учениците и авторитета на училището.

Христина Манолова, начален учител в Средно училище „Максим Горки“, бе

отличена за работата си с децата, насърчаването на техните таланти и

постигнатите високи образователни резултати.

Сред наградените са и двама педагози от Детска градина № 66 „Детски

рай“. Валентина Белчева получи плакет за творческия си подход в

предучилищното образование, развитието на детските таланти и

възпитаването на ценности, а Николета Николаева – за инициативност и

организиране на образователни, екологични и обществени дейности,

свързани с детското развитие, здр авословния начин на живот и

безопасността на движението.

Петя Желязкова, учител по природни науки в Основно училище „Георги

Райчев“, бе наградена за професионализма си, използването на съвременни

подходи в обучението и създаването на мотивираща учебна среда.

Андон Манев, учител в Профилираната природоматематическа гимназия „Гео

Милев“, получи отличието за насърчаване на интереса към науката,

практическите умения и творческите способности на учениците.

Христина Йорданова, учител по математика в Гимназията с преподаване на

чужди езици „Ромен Ролан“, бе отличена за професионализма, активното

участие в училищния живот и умението да мотивира своите ученици.

Всички деветима носители на отличието получиха плакет, диплом и цвете от

заместник-кмета Надежда Чакърова.



Празничната програма бе допълнена с музикално изпълнение на Йоана

Ташева, възпитаничка на Националното училище за музикални и сценични

изкуства „Христина Морфова“ и част от Детско-юношеския народен хор

„Жарава“ при Народно читалище „Родина - 1860“. Младата певица има повече

от 150 отличия от музикални конкурси, а през 2025 г. получава наградата

„Млада Загора“ в направление „Култура и изкуство“. Тази година тя

участва и в телевизионното предаване „Гласът на България“. Пред

публиката Йоана изпълни песента „Двама“ на Мария Нейкова.

Регионалното управление на образованието отличи носителите на наградата

„Загорски просветители“

В рамките на церемонията бяха връчени и ежегодните награди на

Регионалното управление на образованието – Стара Загора, които от 2026

г. носят името „Загорски просветители“. Отличията се присъждат за

значими постижения в професионалната дейност и принос към предучилищното

и училищното образование.

Наградите връчи Милена Йолдова-Стоянова, началник на Регионалното

управление на образованието – Стара Загора, която отправи поздрав към

присъстващите по повод Деня на народните будители.

В категория „Детска градина“, направление „Директор на детска градина“,

плакет получи Десислава Фратева, директор на Детска градина № 16 „Горски

кът“ в село Старозагорски бани. Тя бе отличена за отговорното

ръководство, умението да изгражда доверие и да създава добра работна

среда. Дипломи за номинация и цветя получиха Петя Делиева, директор на

Детска градина № 24 „Радост“ в Стара Загора, и Сабрие Петрова, директор

на Детска градина № 9 „Слънчице“ в Казанлък.

В направление „Педагогически колективи на детски градини“ плакетът бе

присъден на екипа на Детска градина № 17 „Славейче“ в Казанлък за

ангажираността, инициативността и работата с децата. Диплом за номинация

получи колективът на Детска градина № 11 „Загоре“ в Стара Загора.

С плакет и диплом в направление „Учител в детска градина“ бе отличена

Иванка Монева, старши учител в Детска градина № 34 „Райна Княгиня“ в

Стара Загора, за професионализма, творческия подход и работата ѝ с

децата.

В категория „Училище“, направление „Директор на училище“, плакет получи

Красимир Дамянов, директор на Профилираната природоматематическа

гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък. Наградата е признание за

дългогодишния му опит и създадените условия за високи национални и

международни постижения на учениците. Дипломи за номинация и цветя

получиха инж. Даниела Ангелова, директор на Професионалната гимназия по

селско стопанство в Чирпан, и Михаил Желев, директор на Основно училище

„Св. св. Кирил и Методий“ в Чирпан.

В направление „Учители в училище“ плакетът бе връчен на инж. Мария

Стефанова, учител по теоретично обучение в Националното училище по

пластични изкуства и дизайн „Дечко Узунов“ в Казанлък. Тя получи

признанието за високия си професионализъм и авторитета, който има сред

учениците, родителите и колегите си.

Дипломи за номинация и цветя бяха връчени на Кремена Драгиева, начален

учител в Основно училище „Георги Райчев“ в Стара Загора, Галя Дянкова,

начален учител във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, и

Елисавета Симеонова-Дучева, учител по английски език в Средно училище

„Максим Горки“.

В направление „Педагогически колективи на училища“ плакет „Загорски

просветители“ получи екипът на Гимназията с преподаване на чужди езици

„Ромен Ролан“ в Стара Загора. Отличието е за работата на преподавателите

за мотивиране на учениците и постиженията им в национални и международни

състезания. През изминалата учебна година гимназията отбеляза своя

60-годишен юбилей.

Диплом за номинация получи преподавателският екип на Основно училище

„Кольо Ганчев“ в Стара Загора.

Слава Драганова и доц. Георги Белчев получиха отличието „Будител на

Стара Загора“

Празничната церемония включваше и връчването на наградата „Будител на

Стара Загора“, която тази година отбелязва своето десето издание.

Отличието е учредено през 2017 г. от Съюза на учените – Стара Загора с

подкрепата на инициативен комитет от интелектуалци и представители на

неправителствени организации. От 2018 г. в организационния комитет

участват и носителите на наградата от предходните години.

Наградата представлява пластичен знак с автор Тодор Попов и се връчва на

личности със значим принос към духовния, културния, научния и

обществения живот на града.

Слава Драганова е дългогодишен директор на библиотека „Родина“ при

Народно читалище „Родина“ в Стара Загора, която ръководи от 1987 г.

Под нейно ръководство библиотеката е сред първите в страната, които

въвеждат нови технологии в работата си. От 2003 г. досега институцията е

работила по 31 спечелени проекта, подкрепени от Община Стара Загора и

различни национални и международни организации. Сред тях са инициативи

за достъп до електронна информация, насърчаване на четенето, обмен на

библиотечен опит и съхраняване на местната историческа памет.

Другият отличен, доц. Георги Белчев, е сред най-познатите имена в

историята на футболен клуб „Берое“. Като футболист играе за

старозагорския отбор от 1963 до 1974 г., а през 1972 г. е негов капитан

в едни от най-запомнящите се международни срещи. Носител е на званието

„Майстор на спорта“.

След края на състезателната си кариера остава свързан със спорта като

треньор и преподавател. В периода 1982-1983 г. е старши треньор на

„Берое“, а по-късно дълги години преподава в Тракийския университет в

Стара Загора, предавайки опита и знанията си на поколения студенти.

През 2024 г. доц. Георги Белчев отбеляза своя 80-годишен юбилей и получи

признание от Община Стара Загора и спортната общественост за приноса си

към българския футбол.

Наградите „Будител на Стара Загора“ за 2026 г. бяха връчени от доц. д-р

Васил Хаджиилиев, председател на Съюза на учените - Стара Загора.

Финалът на тържествената вечер бе поставен с песента „Прошепнати мечти“,

изпълнена от Лиляна Дойчева, носител на тазгодишния плакет „Анастасия

Тошева“, дългогодишен вокален педагог, чиято работа през годините е

оставила дълбока следа. Детските мюзикъли „Немитата круша“ и „Космическа

приказка“ са гледани от почти всички деца в град Стара Загора и са

поставени на сцените на НДК в град София, Германия и Австрия.

Сред официалните гости на церемонията бяха общественият посредник на

Стара Загора Иванка Сотирова и професор доктор Николай Цанков,

заместник-ректор на Тракийски университет. Присъстваха още общински

съветници, директори на детски градини, училища и Центъра за подкрепа за

личностно развитие.

Церемонията бе организирана от отдел „Образование и младежки дейности“

на Община Стара Загора в партньорство с Регионалното управление на

образованието - Стара Загора и Съюза на учените - Стара Загора.

Зад всяко детско постижение, зад всяка сбъдната мечта и всяка уверена

крачка напред стои човек, който е повярвал, насърчил и подал ръка.

Именно на тези хора Стара Загора благодари в навечерието на Деня на

народните будители – на учителите и просветителите, които оставят следа

не само в образованието, но и в сърцата на поколенията.



