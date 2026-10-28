Стара Загора отличи съвременните будители на образованието, науката и духовността

С химна на Народните будители започна тържествената церемония по
връчването на наградите за принос към образованието, науката и духовния
живот в Стара Загора. В навечерието на 1 ноември - Деня на народните
будители, Културен център „Стара Загора“ посрещна учители, директори,
педагогически специалисти и представители на научната и културната
общност, чийто труд и постижения получиха заслужено признание.
По време на празничната вечер бяха връчени плакетите „Анастасия Тошева“
и „Млад учител“ на Община Стара Загора, наградите „Загорски
просветители“ на Регионалното управление на образованието - Стара Загора
и отличията „Будител на Стара Загора“ на Съюза на учените - Стара
Загора.
С думи на признателност към хората, които всеки ден предават знания,
възпитават и вдъхновяват поколения старозагорски деца, заместник-кметът
с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова се обърна към
присъстващите на тържествената церемония. От името на кмета Живко
Тодоров и Община Стара Загора тя поздрави представителите на
образованието, науката и културата в навечерието на Деня на народните
будители.
„Всички вие в тази зала показвате, че огънят, някога запален от Паисий
Хилендарски и нашите просветители, е жив и днес“, подчерта Надежда
Чакърова.
В словото си тя изрази благодарност към съвременните будители на Стара
Загора, като посочи, че зад всяка нова възможност за образование стоят
трудът, постоянството и отдадеността на учителите.
„Без вашите усилия, без вашия труд, без вашето постоянство и вдъхновение
всички усилия, които полагаме да прилагаме иновативно образование, да
обновяваме образователната инфраструктура, да я модернизираме, те не
биха имали смисъл без вас“, заяви заместник-кметът.
Надежда Чакърова пожела на учителите да бъдат здрави и да съхранят
своята всеотдайност към децата, а на старозагорските ученици – да
прославят града със знания, грамотност и успехи на международни
олимпиади.
„Това е пътят, за да бъдем едно развито и добро общество. А Стара Загора
го има“, завърши тя.
Четирима педагогически специалисти получиха плакет „Анастасия Тошева“
Плакетът „Анастасия Тошева“ на Община Стара Загора се присъжда за високи
постижения в развитието на образователното дело. Тази година за
отличието бяха направени единадесет предложения, а след разглеждането им
комисия, назначена със заповед на кмета Живко Тодоров, взе единодушно
решение да бъдат наградени четирима педагогически специалисти.
Мария Горчева-Неделкова, директор на Девето основно училище „Веселин
Ханчев“ в Стара Загора, бе отличена за своето ръководство и принос към
развитието на училището като съвременна образователна институция с
иновативни практики.
Лиляна Дойчева, дългогодишен вокален педагог в Центъра за подкрепа за
личностно развитие - Стара Загора, получи плакета за високите
професионални и творчески стандарти в работата с учениците и цялостния
си принос към музикалното изкуство и вокалното обучение. През 2005 г. тя
създава вокална студия „Траяна глас“, на която от 2007 г. е ръководител
и вокален педагог. Студията носи името на дългосвирещата плоча на
вокална група „Траяна“, чийто съосновател е композиторът Кирил Тодоров.
Тоня Туртурикова, заместник-директор по учебната дейност в Средно
училище „Максим Горки“ в Стара Загора, бе наградена за висок
професионализъм, отдаденост и принос към качеството на училищното
образование чрез организацията на учебната дейност.
Майя Найденова-Георгиева, заместник-директор по учебната дейност в
Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“, получи
отличието за професионализъм, прилагане на иновативни образователни
практики и работа за развитието на поколения талантливи ученици и
учители.
Четиримата носители на отличието получиха плакет, диплом и цвете от
заместник-кмета Надежда Чакърова.
Дипломи за номинация и цветя бяха връчени на останалите седем кандидати.
Сред тях бяха два екипа от Средно училище „Иван Вазов“ в Стара Загора.
Единият е създал документален филм за даскал Атанас Иванов, посветен на
историческата и духовната памет на училището и града. Другият е
организирал тържествените концерти по повод 130 години с името на Иван
Вазов и 185 години от създаването на училището.
Екипът, заснел филма за даскал Атанас Иванов, получи и специална награда
от кмета на Община Стара Загора за съхраняване на историческото
наследство и образователното дело.
С дипломи за номинация бяха отличени още Милена Александрова,
преподавател в Националното училище за музикални и сценични изкуства
„Христина Морфова“, за работата ѝ с млади клавирни таланти; Юлия
Славова, създател на школата по приложни изкуства в Центъра за подкрепа
за личностно развитие - Стара Загора и неин ръководител до 2026 г., за
приноса ѝ към детското творчество; Станислава Иванова, старши учител в
начален етап в Основно училище „Георги Райчев“, за професионализма и
работата ѝ с учениците.
Дипломи получиха също Методическото обединение по български език и
литература в Профилираната природоматематическа гимназия „Гео Милев“ за
високите образователни резултати и работата по езиковата култура на
учениците, както и доц. д-р Ваня Иванова, преподавател в Педагогическия
факултет на Тракийския университет, за приноса ѝ към педагогическата
наука и подготовката на бъдещи учители.
Деветима млади учители бяха удостоени с плакет „Млад учител“
Признание за своята работа получиха и деветима млади учители и
педагогически специалисти. С единодушно решение на комисията, назначена
от кмета Живко Тодоров, всички номинирани бяха удостоени с плакет „Млад
учител“ за значим принос в областта на образованието.
Сред отличените е Денислав Вълчев, учител по физическо възпитание и
спорт в Частно основно училище „Елин Пелин“, за професионализъм,
инициативност и принос към развитието на физическата култура и спорта в
училището.
Анастасия Бинева, учител по професионална подготовка по специалност
„Компютърна графика“ в Професионалната гимназия по компютърни науки и
математически анализи „Проф. Минко Балкански“, бе наградена за работата
си в професионалното образование и развитието на учениците.
Силвия Велчева, учител по история и цивилизации в Средно училище „Иван
Вазов“, получи отличието за професионализма си, приноса към
образованието и възпитанието на учениците и авторитета на училището.
Христина Манолова, начален учител в Средно училище „Максим Горки“, бе
отличена за работата си с децата, насърчаването на техните таланти и
постигнатите високи образователни резултати.
Сред наградените са и двама педагози от Детска градина № 66 „Детски
рай“. Валентина Белчева получи плакет за творческия си подход в
предучилищното образование, развитието на детските таланти и
възпитаването на ценности, а Николета Николаева – за инициативност и
организиране на образователни, екологични и обществени дейности,
свързани с детското развитие, здр авословния начин на живот и
безопасността на движението.
Петя Желязкова, учител по природни науки в Основно училище „Георги
Райчев“, бе наградена за професионализма си, използването на съвременни
подходи в обучението и създаването на мотивираща учебна среда.
Андон Манев, учител в Профилираната природоматематическа гимназия „Гео
Милев“, получи отличието за насърчаване на интереса към науката,
практическите умения и творческите способности на учениците.
Христина Йорданова, учител по математика в Гимназията с преподаване на
чужди езици „Ромен Ролан“, бе отличена за професионализма, активното
участие в училищния живот и умението да мотивира своите ученици.
Всички деветима носители на отличието получиха плакет, диплом и цвете от
заместник-кмета Надежда Чакърова.
Празничната програма бе допълнена с музикално изпълнение на Йоана
Ташева, възпитаничка на Националното училище за музикални и сценични
изкуства „Христина Морфова“ и част от Детско-юношеския народен хор
„Жарава“ при Народно читалище „Родина - 1860“. Младата певица има повече
от 150 отличия от музикални конкурси, а през 2025 г. получава наградата
„Млада Загора“ в направление „Култура и изкуство“. Тази година тя
участва и в телевизионното предаване „Гласът на България“. Пред
публиката Йоана изпълни песента „Двама“ на Мария Нейкова.
Регионалното управление на образованието отличи носителите на наградата
„Загорски просветители“
В рамките на церемонията бяха връчени и ежегодните награди на
Регионалното управление на образованието – Стара Загора, които от 2026
г. носят името „Загорски просветители“. Отличията се присъждат за
значими постижения в професионалната дейност и принос към предучилищното
и училищното образование.
Наградите връчи Милена Йолдова-Стоянова, началник на Регионалното
управление на образованието – Стара Загора, която отправи поздрав към
присъстващите по повод Деня на народните будители.
В категория „Детска градина“, направление „Директор на детска градина“,
плакет получи Десислава Фратева, директор на Детска градина № 16 „Горски
кът“ в село Старозагорски бани. Тя бе отличена за отговорното
ръководство, умението да изгражда доверие и да създава добра работна
среда. Дипломи за номинация и цветя получиха Петя Делиева, директор на
Детска градина № 24 „Радост“ в Стара Загора, и Сабрие Петрова, директор
на Детска градина № 9 „Слънчице“ в Казанлък.
В направление „Педагогически колективи на детски градини“ плакетът бе
присъден на екипа на Детска градина № 17 „Славейче“ в Казанлък за
ангажираността, инициативността и работата с децата. Диплом за номинация
получи колективът на Детска градина № 11 „Загоре“ в Стара Загора.
С плакет и диплом в направление „Учител в детска градина“ бе отличена
Иванка Монева, старши учител в Детска градина № 34 „Райна Княгиня“ в
Стара Загора, за професионализма, творческия подход и работата ѝ с
децата.
В категория „Училище“, направление „Директор на училище“, плакет получи
Красимир Дамянов, директор на Профилираната природоматематическа
гимназия „Никола Обрешков“ в Казанлък. Наградата е признание за
дългогодишния му опит и създадените условия за високи национални и
международни постижения на учениците. Дипломи за номинация и цветя
получиха инж. Даниела Ангелова, директор на Професионалната гимназия по
селско стопанство в Чирпан, и Михаил Желев, директор на Основно училище
„Св. св. Кирил и Методий“ в Чирпан.
В направление „Учители в училище“ плакетът бе връчен на инж. Мария
Стефанова, учител по теоретично обучение в Националното училище по
пластични изкуства и дизайн „Дечко Узунов“ в Казанлък. Тя получи
признанието за високия си професионализъм и авторитета, който има сред
учениците, родителите и колегите си.
Дипломи за номинация и цветя бяха връчени на Кремена Драгиева, начален
учител в Основно училище „Георги Райчев“ в Стара Загора, Галя Дянкова,
начален учител във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“, и
Елисавета Симеонова-Дучева, учител по английски език в Средно училище
„Максим Горки“.
В направление „Педагогически колективи на училища“ плакет „Загорски
просветители“ получи екипът на Гимназията с преподаване на чужди езици
„Ромен Ролан“ в Стара Загора. Отличието е за работата на преподавателите
за мотивиране на учениците и постиженията им в национални и международни
състезания. През изминалата учебна година гимназията отбеляза своя
60-годишен юбилей.
Диплом за номинация получи преподавателският екип на Основно училище
„Кольо Ганчев“ в Стара Загора.
Слава Драганова и доц. Георги Белчев получиха отличието „Будител на
Стара Загора“
Празничната церемония включваше и връчването на наградата „Будител на
Стара Загора“, която тази година отбелязва своето десето издание.
Отличието е учредено през 2017 г. от Съюза на учените – Стара Загора с
подкрепата на инициативен комитет от интелектуалци и представители на
неправителствени организации. От 2018 г. в организационния комитет
участват и носителите на наградата от предходните години.
Наградата представлява пластичен знак с автор Тодор Попов и се връчва на
личности със значим принос към духовния, културния, научния и
обществения живот на града.
Слава Драганова е дългогодишен директор на библиотека „Родина“ при
Народно читалище „Родина“ в Стара Загора, която ръководи от 1987 г.
Под нейно ръководство библиотеката е сред първите в страната, които
въвеждат нови технологии в работата си. От 2003 г. досега институцията е
работила по 31 спечелени проекта, подкрепени от Община Стара Загора и
различни национални и международни организации. Сред тях са инициативи
за достъп до електронна информация, насърчаване на четенето, обмен на
библиотечен опит и съхраняване на местната историческа памет.
Другият отличен, доц. Георги Белчев, е сред най-познатите имена в
историята на футболен клуб „Берое“. Като футболист играе за
старозагорския отбор от 1963 до 1974 г., а през 1972 г. е негов капитан
в едни от най-запомнящите се международни срещи. Носител е на званието
„Майстор на спорта“.
След края на състезателната си кариера остава свързан със спорта като
треньор и преподавател. В периода 1982-1983 г. е старши треньор на
„Берое“, а по-късно дълги години преподава в Тракийския университет в
Стара Загора, предавайки опита и знанията си на поколения студенти.
През 2024 г. доц. Георги Белчев отбеляза своя 80-годишен юбилей и получи
признание от Община Стара Загора и спортната общественост за приноса си
към българския футбол.
Наградите „Будител на Стара Загора“ за 2026 г. бяха връчени от доц. д-р
Васил Хаджиилиев, председател на Съюза на учените - Стара Загора.
Финалът на тържествената вечер бе поставен с песента „Прошепнати мечти“,
изпълнена от Лиляна Дойчева, носител на тазгодишния плакет „Анастасия
Тошева“, дългогодишен вокален педагог, чиято работа през годините е
оставила дълбока следа. Детските мюзикъли „Немитата круша“ и „Космическа
приказка“ са гледани от почти всички деца в град Стара Загора и са
поставени на сцените на НДК в град София, Германия и Австрия.
Сред официалните гости на церемонията бяха общественият посредник на
Стара Загора Иванка Сотирова и професор доктор Николай Цанков,
заместник-ректор на Тракийски университет. Присъстваха още общински
съветници, директори на детски градини, училища и Центъра за подкрепа за
личностно развитие.
Церемонията бе организирана от отдел „Образование и младежки дейности“
на Община Стара Загора в партньорство с Регионалното управление на
образованието - Стара Загора и Съюза на учените - Стара Загора.
Зад всяко детско постижение, зад всяка сбъдната мечта и всяка уверена
крачка напред стои човек, който е повярвал, насърчил и подал ръка.
Именно на тези хора Стара Загора благодари в навечерието на Деня на
народните будители – на учителите и просветителите, които оставят следа
не само в образованието, но и в сърцата на поколенията.
Стара Загора отличи съвременните будители на образованието, науката и духовността
Заместник-кметът Надежда Чакърова: „Всички вие показвате, че огънят, запален от нашите просветители, е жив и днес“
С химна на Народните будители започна тържествената церемония по
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