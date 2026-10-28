За първи път в България: Даряваш кръв доброволно и получаваш безплатен преглед при лекар специалист по избор

С пилотния проект „Даряваш кръв – получаваш грижа“ лекарите предлагат нов подход за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване и за справяне с един от болезнените проблеми в българското здравеопазване

През 2025 г. в България кръв са дарили около 182 000 души, като едва 20% от тях са доброволни кръводарители, дарили кръв без да посочват конкретен пациент. В същото време всеки ден в болниците в страната се извършват животоспасяващи операции и се лекуват тежко болни пациенти, за които наличието на кръв е въпрос на живот и смърт. Семействата им са принудени сами да търсят кръводарители, наред с тревогата за здравето на своите близки.

На снимката: Д-р Ембие Азис - главен административен директор на БКИ и д-р Благой Карамачев - началник на Лабораторията по трансфузионна хематология в "Сърце и мозък" - Бургас

Когато си едно от най-големите лечебни заведения в страната и поемаш най-тежките и сложни медицински случаи, носиш голяма обществена отговорност към хората, които са ти поверили своето здраве и живот. Тази отговорност нееднократно е изправяла ръководството и лекарите на Българския Кардиологичен Институт пред предизвикателството да търсят начини да помагат на пациентите освен с лечение, но и с инициативи в полза на обществото.

Водени от това разбиране, от ноември 2026 г. болниците и медицинските центрове на БКИ стартират пилотен за България проект „Даряваш кръв – получаваш грижа“ за всички граждани, дарили кръв доброволно и безвъзмездно, без да посочват конкретен пациент. Те ще получат безплатен профилактичен преглед при лекар специалист по свой избор.

През годините многократно е поставян въпросът как да се насърчи кръводаряването не само когато от него се нуждае близък човек, как да се пресече порочният кръг на търговията с кръв и как семействата на тежко болни пациенти да не бъдат принудени сами да търсят кръводарители. Обсъждани са законодателни промени, предприемани са различни мерки, организирани са кампании. Сега БКИ прави конкретна стъпка, като ангажира медицинския ресурс на своите лечебни заведения в подкрепа на доброволните кръводарители.

В инициативата ще участват болници и медицински центрове в София, Плевен, Бургас, Варна, Велико Търново, Шумен и Ямбол. Кръводарителите ще могат да избират сред специалисти по кардиология, неврология, вътрешни болести, ендокринология, гастроентерология, пулмология, урология, нефрология, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, съдова хирургия и други, според графиците и възможностите на съответното лечебно заведение. Всеки гражданин, дарил кръв доброволно и безвъзмездно в страната, без да посочва конкретен пациент, трябва да поиска своя индивидуален 12 цифрен код след кръводаряване. С този код дарителят се свързва с регистратурата на избрана от него болница или медицински център на Българския Кардиологичен Институт. След проверка в регистъра и потвърждение, че кръводаряването отговаря на условията, ще може да запише час за безплатен профилактичен преглед при специалист по избор, съобразно неговия график. Няма значение в кой град е дарена кръвта. Адресите и телефоните на участващите лечебни заведения са публикувани на сайта на Българския кардиологичен институт в раздел „Болници и центрове“.

Организаторите подчертават, че кръводаряването не може да бъде условие за лечение на пациент. Целта е да бъдат насърчени повече хора да даряват кръв по собствено убеждение, така че при необходимост никое семейство да не бъде поставяно пред изпитанието само да търси кръводарители.

Проектът се реализира с подкрепата на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора и със съдействието на неговия екип за популяризиране и развитие на инициативата. Резултатите ще бъдат проследявани, като амбицията е пилотният проект да се превърне в работещ модел за насърчаване на доброволното кръводаряване в страната.

„Не можем да очакваме промяна, ако само говорим за необходимостта от нея. Като лекари най-добре знаем колко ценна е всяка единица дарена кръв. Затова решихме да отворим вратите на нашите болници и медицински центрове за хората, които доброволно даряват кръв. Това не е заплащане за дарената кръв, а жест на благодарност. Предлагаме това, което умеем най-добре – медицинска грижа. Защото човек, който е готов да помогне за спасяването на непознат, заслужава нашето внимание и признателност“, е посланието на ръководството и лекарите на Българския кардиологичен институт.

Кръвта не може да бъде произведена. Тя може само да бъде дарена. А понякога един непознат е единственият човек, който може да спаси живота на друг.

„Даряваш кръв – получаваш грижа“ – защото доброто заслужава грижа.