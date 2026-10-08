Чума в Сибир: Има ли риск заразата да стигне до Европа?

Съобщенията за случай на чума в Сибир, предполагаем лабораторен инцидент и около 200 души под карантина предизвикаха въпроси за възможно разпространение на опасната инфекция извън Русия.

Не би трябвало да се допуска чумата да се разпространи извън района на Иркутск, заяви председателят на Българското дружество по медицинска вирусология проф. Радка Аргирова, пред бтв.

„Най-важният въпрос е как е възникнала инфекцията и какви изследвания са извършвани в лабораторията. Имаме заболяване, поне така докладват, доколко е вярна тази информация, не знам, което възниква в лабораторни условия“, коментира тя.

Проф. Аргирова изрази съмнение и относно разпространяваната информация, че предполагаемият инцидент е станал заради счупена епруветка.

„Този термин, че е счупена епруветка, просто не разбирам. В днешно време всичко, в което съществуват вируси, бактерии и други опасни организми, не се държи в стъкло“, обясни вирусологът.

Според нея трябва да бъде установено дали е имало нарушение на правилата за биологична безопасност и как точно се е стигнало до заразяването.

„Станало е изтичане или някакъв пробив в целия производствен процес. Какъв е обаче този процес? Защо се е стигнало дотам да бъде заразен човек?“, попита тя.

Проф. Аргирова подчерта, че чумата е опасна инфекция, която може да има фатален изход, и всяко съобщение за подобен случай трябва да бъде внимателно разследвано.

На този етап обаче няма основания да се очаква широко разпространение на инфекцията, ако бъдат спазени необходимите противоепидемични мерки.

„Опасност от широко разпространение и от епидемия според мен в момента няма“, заяви вирусологът.

Тя коментира и информацията за около 200 души под карантина, както и съобщенията за предишни случаи на пневмония с неустановен произход в района.

По думите ѝ е необходимо да бъдат изяснени източникът на инфекцията, обстоятелствата около предполагаемия лабораторен инцидент и възможността тя да се разпространи извън засегнатото място.

„Най-важното е, че трябва да има повече достоверна информация“, подчерта проф. Аргирова.

Първи случаи на грип у нас, ваксините се бавят

Междувременно у нас вече са регистрирани първите случаи на сезонен грип, но ваксините за възрастни се очаква да бъдат налични най-рано в края на октомври.

В Гърция имунизационната кампания започна още на 1 октомври, като ваксини вече се предлагат в аптеките. За сезона са предвидени около 3,6 милиона дози, които се доставят поетапно.

Според проф. Аргирова трябва да се изясни причината за забавянето на доставките в България.

„Със сигурност знаем, че ваксините са поръчани, а защо има забавяне, това не мога да ви кажа“, коментира тя.

Като една от причините се посочва промяна в състава на ваксините. По думите на вирусолога обаче включените грипни варианти са известни отдавна и са близки до циркулиралите през миналия сезон.

Хората, ваксинирани миналата година, могат да имат известна остатъчна защита, но това не отменя необходимостта от нова имунизация. Към момента у нас са налични назални ваксини за деца.

Проф. Аргирова не изключи забавянето на имунизацията да повлияе върху броя на заболелите, но подчерта, че няма достатъчно данни за категорична прогноза.

„Може да има повече случаи, но по-тежко протичане е съвсем друго“, обясни тя.

По думите ѝ към момента няма данни очакваните грипни варианти да предизвикват по-тежко заболяване.

Грипът обикновено започва внезапно с втрисане, висока температура, главоболие и силна отпадналост. Сред характерните симптоми са още суха кашлица и хрема, а при децата може да се появи и диария.

Инкубационният период е кратък – симптомите могат да се появят още на следващия ден след заразяването, но обикновено това става в рамките на два-три дни.

Особено внимателни трябва да бъдат хората с хронични заболявания, включително сърдечносъдови проблеми, диабет, астма и хронична обструктивна белодробна болест.

До пристигането на ваксините проф. Аргирова препоръча проветряване на помещенията, използване на маски при необходимост и ограничаване на контактите при поява на симптоми на респираторна инфекция.

Освен грипните вируси у нас вече циркулират и други респираторни причинители, сред които парагрипни вируси, метапневмовируси и бокавируси.