Здраве

Пийте това всеки ден! Прави чудеса за здравето

Лекарите подчертават многобройните полезни свойства на тази напитка

Пийте това всеки ден! Прави чудеса за здравето
Снимка: БГНЕС
15 ное 26 | 23:56
207
Григор Атанасов

Пиенето на вода с лимон е част от ежедневието на много хора. Този навик е много полезен за вашето здраве, така че ако все още не сте го направили, определено трябва да го направите. Лекарите подчертават многобройните полезни свойства на тази напитка. Нека разгледаме дали е безопасно да пиете вода с лимон всеки ден и как точно тя влияе на тялото.

Според Health пиенето на вода сутрин е полезно само по себе си, пише БГНЕС. А ако добавите лимонов сок и мед към чаша, ползите от тази напитка се увеличават в пъти. Този ежедневен навик може значително да подобри вашето благосъстояние. Ето защо, ако не сте сигурни дали е безопасно да пиете вода с лимон на гладно, можете да започнете да го правите още днес, стига да нямате язва или друго стомашно заболяване.

Както обясняват експертите, губим много течности през нощта чрез дишане и изпотяване. Пиенето на вода сутрин помага за възстановяване на хидратацията. Добавянето на лимон и мед прави напитката по-вкусна, което насърчава редовната ѝ консумация.

Топлата вода с мед и сок също помага за успокояване на болки в гърлото, намаляване на алергичните симптоми и облекчаване на дискомфорта от сух въздух. Водата разрежда слузта и облекчава раздразнението. Медът може също да облекчи дискомфорта в гърлото от кашлица и други респираторни инфекции.

Ежедневната консумация на тази напитка помага за поддържане на имунната система и предпазва клетките от увреждане благодарение на витамин С в лимона. Топлата вода също така отпуска чревните мускули, предотвратява запек и подобрява храносмилателната функция.

Диетолозите също така предполагат, че този навик помага за ограничаване на апетита и задоволяване на глада преди закуска, както и за намаляване на желанието за сладки, висококалорични напитки. Следователно, пиенето на вода, подсладена с мед, е особено полезно за тези, които се опитват да отслабнат.

Експертите обясниха и как правилно да пият лимонова вода. Най-добре е да я пиете на стайна температура, тъй като се абсорбира най-добре. Изстискайте сока на половин лимон в чаша (можете да добавите по-малко, ако имате чувствителен стомах). Добавете една супена лъжица мед и разбъркайте. Тази течност може да се пие на гладно преди закуска. След това изплакнете устата си с чиста вода, за да предотвратите увреждането на зъбния емайл от лимоновата киселина.

Тагове:
Автор Григор Атанасов

Още по тема здраве
Тези храни могат да ви навредят, ако приемате лекарства за отслабване. Диетолог обяснява защо

Тези храни могат да ви навредят, ако приемате лекарства за отслабване. Диетолог обяснява защо

Макарони със сирене, сладки картофи със захар и тежки коктейли са сред храните и напитките, които могат да предизвикат неприятни реакции при хората, п...

Здраве
14 ноември | 9:48
0 коментара
1151
Още от Здраве
Коментирай