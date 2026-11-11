Медицинската готовност е част от националната сигурност

При масов инцидент с десетки пострадали високата медицинска експертиза и бързата реакция са въпрос на национална сигурност. От първите минути на терен до операционната и реанимацията всяко решение зависи от това дали подготвените екипи, транспортът и болниците могат да действат заедно. Същата готовност е важна и за сътрудничеството с военномедицинските служби на съюзниците от НАТО в Черноморския регион.

Високотехнологичният болничен комплекс „Сърце и Мозък“ – Бургас е преминал успешно пет инспекции от американски военни представители от контингента в България и от чужбина. Подготовката на болницата за тежки травми беше приложена на практика и на 10 ноември, когато екипите ни се включиха в помощта след верижните катастрофи на АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“.

От мястото на катастрофите до реанимацията

Екип на високотехнологичната болника „Сърце и Мозък“ се включи в стабилизирането на пострадалите на терен. Две линейки с реанимационни екипи бяха изпратени в района на инцидента. Още два екипа със специалисти и необходимата апаратура бяха насочени към летище Бургас в готовност да посрещнат ранени. По молба на колегите от болницата в Ямбол беше осигурен и транспорт на двама тежко пострадали.

В „Сърце и Мозък“ – Бургас бяха приети шестима пациенти. Трима са настанени в Клиниката по ортопедия и травматология, един е в гръдната хирургия, а двама са в реанимация. По информация на началника на отделението по обща реанимация д-р Валентин Милев единият пациент е със съчетана травма на гръдния кош и корема и е на апаратна вентилация. При другия, с множество фрактури на крайниците, е започнало оперативно лечение.

Координация между спешните екипи и болниците

Пострадалите бяха разпределени за лечение между болници в Ямбол, Сливен и Бургас. При инцидент с такъв мащаб сътрудничеството между спешните екипи и държавните и частните лечебни заведения позволява ранените да бъдат насочени според състоянието им и възможностите за лечение. Докато един екип стабилизира пациента на място, друг осигурява транспорта, а приемащата болница подготвя реанимацията и операционната.

Това е пореден случай през годината, в който екипите на „Сърце и Мозък“ – Бургас поемат пострадали при тежък пътен инцидент. През август болницата прие ранени и след верижната катастрофа край село Маринка.

Изказваме съболезнования на близките на загиналите. Благодарим на колегите от Спешна помощ и регионалните болници, на пожарникарите и полицаите за съвместната работа в помощ на пострадалите.