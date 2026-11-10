Никога не поръчвайте тази напитка в ресторант

Изборът на напитка по време на хранене в ресторант е ключов фактор за чревното и чернодробното здраве, предупреждават специалистите. Често хората се фокусират върху храната, но пренебрегват факта, че газираните напитки съдържат калории, захари и изкуствени подсладители, които пряко влияят на храносмилателната система.

Гастроентерологът д-р Андрю Х. Мун съветва да избягваме както стандартните подсладени газирани напитки, така и вариантите с изкуствени подсладители. Редовната им консумация може да доведе до метаболитен синдром, мастно чернодробно заболяване (MASH) и дори цироза. В краткосрочен план тези напитки причиняват киселинен рефлукс, газове, подуване на корема и диария.

Експертите отбелязват, че случайната консумация не носи дългосрочни рискове, но за ресторанта най-добрият и здравословен избор си остава обикновената вода, която хидратира организма без излишни калории и метаболитен стрес.