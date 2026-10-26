До седмици! Бананите стават лукс в целия свят

Очаква се поскъпване на бананите в целия свят и то до седмици заради нарастващите разходи за отглеждане и доставка.

Това съобщи Bloomberg като цитира Карлос Лопес Флорес, главен изпълнителен директор на Chiquita Brands International. Това е един от най-големите производители и дистрибутори на банани.

Прогнозираме, че краят на 2026 г. и началото на следващата година ще бъдат много предизвикателни за индустрията, каза Флорес.

Според него производителите в Латинска Америка са едновременно засегнати от екстремни метеорологични условия и геополитическа нестабилност.

Последиците от конфликта в Близкия изток вече създават допълнително бреме за индустрията, защото горивото, торовете и опаковките стават все по-скъпи. В същото време е трудно за доставчиците да компенсират увеличените разходи за сметка на купувачите.

Друга заплаха за бананите е засилването на климатичното явление Ел Ниньо. То може да донесе силни дъждове в Еквадор и Перу, увеличавайки риска от растителни болести, загуби на реколта и пътни щети.

В същото време сушата в басейна на Амазонка и североизточна Бразилия може да намали нивата на водата в Панамския канал и да усложни корабоплаването.

Латинска Америка остава най-големият износител на банани в света. Въпреки това, индустрията продава значителна част от продуктите си по дългосрочни договори с предварително определени цени.

Поради това производителите не винаги могат да компенсират неочакваното увеличение на разходите за земеделие.