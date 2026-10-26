Мошеници сриват пазара на имоти в наш голям град

Бургас се оказва най-проблемният от четирите големи града в България по дял на подозрително евтините обяви за жилища под наем. Всяка осма оферта крие риск да се окаже поредната брокерска „кукичка“, с която кандидат-наемателите биват примамвани чрез атрактивни снимки и нереално ниски цени. Това показва октомврийският анализ на платформата Domly, обхващащ 27 292 актуални обяви в страната.

В морския град с са засечени 256 съмнителни предложения, или 11,9% от изследваните 2146 обяви. Механизмът е познат на търсещите квартира. В интернет се появява отлично обзаведен апартамент на цена, която изглежда като подарък. Снимките са привлекателни, местоположението е удобно, а месечният наем е далеч под обичайния за тази градска зона. Когато заинтересованият клиент се свърже с посредника, жилището внезапно се оказва „току-що отдадено“. Брокерът веднага предлага други имоти, често по-скъпи и без нищо общо с първоначално рекламирания. Така обявата изпълнява истинското си предназначение - да осигури телефонен номер и нов клиент за агенцията.

При част от подобни практики се стига и до още по-сериозно заблуждение. Снимки на красиви жилища се вземат от чужди интернет сайтове, а апартаментът в посочения бургаски квартал изобщо не съществува в рекламирания вид. Човекът отсреща няма какво да покаже, защото никога не е разполагал с подобна оферта.

Данните на Domly показват колко отчетливо Бургас се откроява. В София подозрителните предложения са 190, или 1,8%, във Варна са 130, или 1,9%, а в Пловдив - 106, или 2,9%. Така делът на съмнително евтините оферти в морския град е над шест пъти по-висок от столичния. Общо за страната платформата отчита 911 подобни обяви.

Методиката определя като подозрителни агенционните предложения с цена поне 40% под медианния наем на сходни жилища в съответния квартал. Това не означава, че всяка от засечените 256 оферти е доказано фалшива. Резултатът обаче очертава тревожна концентрация на обяви, при които необичайно ниската цена е основание за съмнение.

Проблемът има и друга страна - концентрацията на пазара в ръцете на посредници. Само 7% от бургаските предложения с установен тип подател идват директно от собственици. Останалите преминават през агенции. Така човек, който търси жилище без посредник, попада в среда, доминирана от брокерски оферти, част от които служат по-скоро за привличане на запитвания, отколкото за реално отдаване на конкретен имот.