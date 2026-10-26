Румънски гигант стъпва в България. Първи обекти през 2027

Румънската верига за аксесоари и услуги за мобилни телефони Contakt започва регионална експанзия, която включва и навлизане на българския пазар. Според официалното съобщение на компанията, през първото полугодие на 2027 г. у нас ще бъде открит официален офис, а до края на същата година се очаква да заработят и първите физически обекти. Решението за стъпване в България е взето след подробен анализ на пазарната среда, конкуренцията и потребителското поведение.

Финансов профил и развитие на бизнеса

Основана през 2002 г. в Тимишоара, днес Contakt разполага с мрежа от около 240 магазина, позиционирани предимно в големи търговски центрове, както и с онлайн магазин.

Продукти и услуги: Калъфи, протектори, зарядни устройства, слушалки и аксесоари, както и специализирани услуги като професионално почистване на устройства и прехвърляне на данни.

Екип: Около 500 служители в Румъния.

Оборот (2025 г.): Приблизително 138 млн. леи ( 25,8 млн. евро ).

Печалба (EBITDA 2025 г.): 22 млн. леи (4,11 млн. евро).

През миналата година компанията направи опит за първично публично предлагане (IPO) на борсата в Букурещ, но то завърши без особен успех - бяха продадени едва 19,9% от акциите на минимална цена. Основна причина за резервираността на инвеститорите тогава бяха опасенията относно натиска от китайските платформите за онлайн търговия.

Ефектът от европейските регулации и международното разрастване

Бизнес моделът на физическите търговци на аксесоари бе подложен на сериозен натиск от платформи като Temu, Shein и AliExpress, предлагащи идентични стоки на ниски цени. Ситуацията обаче се промени в полза на локалния бизнес след въведените от Европейския съюз ограничения и допълнителни такси за малки пратки от трети страни.

Регулаторните промени свиха наполовина вноса на евтини пратки още в първите месеци, а румънските онлайн търговци отчитат 13% ръст на поръчките. При постоянното търсене на аксесоари за смартфони, купувачите отново се ориентират към наличното на местно ниво.

Благодарение на тази благоприятна конюнктура Contakt ускорява разрастването си. Навлизането в Чехия започна в началото на 2026 г., като на 1 ноември предстои откриването на трети обект - в търговския център Westfield Černý Most. Компанията вече проучва възможности за органично разрастване или придобивания в Сърбия, Словакия и Унгария.