ОББ с нова версия и обогатена секция „На път“ в ОББ Мобайл

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, представя новата версия на своето мобилно приложение ОББ Мобайл, което наскоро бе обявено за най-доброто банково приложение в България от авторитетното международно издание Global Finance.

Обновената версия на приложението е важна част от стратегията на банката за подобряване на клиентското преживяване в дигитална среда чрез обогатяването му с услуги и продукти, които подобряват финансовото планиране, качеството на живот, управлението на времето, включително и за дейности, надхвърлящи чисто банково-застрахователните операции в ежедневието на хората.

Основен фокус в обновената версия на ОББ Мобайл е обогатяването на секция „На път“. Тя обединява на едно място всички услуги на ОББ, свързани с мобилността на клиентите, сред които възможностите да закупят винетка, да платят данъка на автомобила си, да сключат застраховки „Гражданска отговорност“ и „Помощ при пътуване“, да подадат онлайн застрахователни претенции по „Каско“ и „Гражданска отговорност“ от ДЗИ, да платят за паркиране в зона и др. При регистрация на до три автомобила и шофьорска книжка клиентът може да следи валидността на годишния технически преглед, книжката, винетката и застраховката „Гражданска отговорност“, както и да получава автоматични напомняния за изтичането на сроковете им. Дизайнът и организацията на услугите осигуряват бърза и интуитивна навигация, която улеснява действията, спестява време и създава приятно потребителско изживяване.

Към всички тези услуги, обединени в секция „На път“, ОББ добавя в мобилното приложение и две нови менюта – „Партньори“ и „Съвети“. Първото меню съдържа продукти и услуги от надеждни партньори в сферата на мобилността, предназначени за клиентите на ОББ, и предлага възможност за спечелване на Кейт Койни от дигиталната програма за лоялност на банката. В „Съвети“ клиентите могат да се запознаят с полезни насоки и новини, свързани с пътуването и ефективната поддръжка на автомобила, като съдържанието в двете менюта ще се обогатява постоянно.

„Еволюцията на секция „На път“ показа в пълна степен реализацията на стратегията ни за обединяване и предоставяне на сходни продукти и услуги, свързани с автомобила и пътуването, с цел по-добро клиентско обслужване в дигитална среда. Стремежът ни е ОББ Мобайл да бъде приложението, което пести време и средства на клиентите ни и следва техните интереси и нужди не само по отношение на банковите продукти, но и надгражда и добавя стойност, подобрявайки качеството им на живот. Обратната връзка, която получаваме от клиентите, е изключително положителна и ни насърчава да продължим да разгръщаме продуктовата гама както в „На път“, така и в други важни области като закупуването на жилище, финансовото планиране и др.“, споделя Татяна Иванова, изпълнителен директор „Дигитализация, данни, операции“ на ОББ и иновационен лидер на KBC Group в България.

Актуалната версия на ОББ Мобайл дава възможност и на физическите лица с действащи потребителски кредити да рефинансират задълженията си по потребителски кредити в ОББ, като изберат между кредити с променлив и фиксиран лихвен процент според своите предпочитания. Ново е и обединяването в едно меню – „Битови сметки“ – на плащанията на битови сметки и на местни данъци и такси. Подобрен е и процесът по дигитален онбординг в ОББ Мобайл, което прави регистрацията на клиентите по-лесна и удобна. Новост е и дигиталният онбординг за микробизнес клиенти, който вече е достъпен чрез нови входни точки в ОББ Мобайл и др.

ОББ е дигитален лидер на банковия пазар. Позицията на банката бе потвърдена за пореден път, когато през юли 2026 г. авторитетното британско списание Euromoney определи ОББ за „Най-добра дигитална банка в България“ за 2026 г., а месец по-късно ОББ бе обявена от Global Finance за най-добра иновативна дигитална банка за 2026 г., а ОББ Мобайл бе посочено за втори път като най-доброто мобилно банково приложение в страната.