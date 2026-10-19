Бизнес

Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на УниКредит Булбанк на 'A-'

Агенцията също така повиши рейтинга за самостоятелна кредитоспособност на банката (Viability Rating - VR) от 'bb+' на 'bbb-'

Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на УниКредит Булбанк на 'A-'
19 окт 26 | 16:32
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Григор Атанасов

Международната рейтингова агенция Фич Рейтингс (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на УниКредит Булбанк на ниво 'A-' със стабилна перспектива. Агенцията също така повиши рейтинга за самостоятелна кредитоспособност на банката (Viability Rating - VR) от 'bb+' на 'bbb-'.

Според Fitch повишението на рейтинга за самостоятелна кредитоспособност отразява подобрената оценка за операционната среда на българския банков сектор, както и силната пазарна позиция на УниКредит Булбанк, особено в корпоративния сегмент. Агенцията отчита и възможностите за растеж, свързани с присъединяването на България към еврозоната.

Централна и Източна Европа продължава да бъде стратегически регион за Групата УниКредит, а стабилното представяне на УниКредит Булбанк и водещата ѝ позиция на българския пазар подкрепят дългосрочните цели на групата, посочват от Fitch Ratings.

С пълния доклад можете да се запознаете тук.

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Автор Григор Атанасов

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