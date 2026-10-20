Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на УниКредит Булбанк на 'A-'
Агенцията също така повиши рейтинга за самостоятелна кредитоспособност на банката (Viability Rating - VR) от 'bb+' на 'bbb-'
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Агенцията също така повиши рейтинга за самостоятелна кредитоспособност на банката (Viability Rating - VR) от 'bb+' на 'bbb-'
Двете рейтингови агенции потвърждават стабилния кредитен профил и финансовата устойчивост на ОББ
Ню Йорк. На 20 август 2013 година международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши дългосрочен рейтинг по международната скала до ниво «ВВВ» на...