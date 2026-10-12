Фич повиши перспективата по рейтинга на ОББ, а БАКР потвърди високата оценка на банката

Международната рейтингова агенция Фич Рейтингс (Fitch Ratings) повиши перспективата по дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България от стабилна на положителна. Кредитната агенция потвърждава дългосрочния рейтинг на банката на 'A'. Преразглеждането на перспективата следва подобна мярка по отношение на суверенния рейтинг на България от 25 септември 2026 г., когато Fitch преразглежда перспективата на България на „Позитивна“; потвърждава IDR на ниво „BBB+“.

Дългосрочният рейтинг на ОББ и перспективата по него е ограничен до две степени над дългосрочния суверенен рейтинг на държавата. Той продължава да е най-високият за частна институция в страната, като отразява очакванията на Фич, че банката ще бъде в състояние да обслужва задълженията си дори в случай на неизпълнение на задълженията от страна на държавата и че е малко вероятно суверенът на България да наложи съществени ограничения върху нейните възможности и капацитет за това.

Същевременно и Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) излезе с решение, с което потвърждава дългосрочния рейтинг на финансова сила: A със „стабилна“ перспектива и краткосрочен рейтинг: А-1; както и дългосрочен рейтинг по национална скала АA-(BG)със „стабилна“ перспектива и кратко-срочен рейтинг по национална скала А-1+ (BG).

„ОББ е българската банка с най-висок кредитен рейтинг в страната. Високите оценки, дадени както от международната рейтингова агенция Fitch, така и от водещата българска агенция за оценка на кредитния рейтинг (БАКР), ни мотивират да продължим да работим за разширяване на ролята на банката в икономиката на страната и да останем надежден партньор за нашите над 1,5 милиона клиенти, бизнеса, институциите, неправителствения сектор и обществото като цяло.“, коментира Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Group в България.

Фич запазва рейтинга за подкрепа на акционерите на банката (SSR) на ‘a‘, което отговаря на оценката на агенцията за стратегическата роля на ОББ в портфолиото на KBC Group и разбирането, че групата ще подкрепи дъщерното си дружество, базирано в Европейския съюз, в случай на необходимост. От Фич посочват като фактор за това и високата степен на управленска и оперативна интеграция между дъщерното дружество и дружеството-майка, както и подобрения принос на банката към групата. Отчита се и фактът, че всяка необходима подкрепа за ОББ вероятно ще бъде незначителна спрямо капацитета на дружеството-майка да я предостави, като се има предвид солидният кредитен профил на KBC Bank и относителният размер на ОББ. Подробно описание на рейтингите може да бъде видяно на страницата на рейтинговата агенция.

Решението на БАКР на свой ред отразява поддържаното от ОББ високо качеството на управляваните активи, при формирани високи доходност и положителни финансови резултати. В периода на преглед са потвърдени и допълнително подобрени високите ѝ нива ликвидност и капиталова адекватност, постигани на фона на традиционната ѝ консервативност спрямо поемането на оперативни рискове. При определянето на рейтинга е отчетено и положителното влияние от принадлежността на Банката към една от големите финансови групи – KBC Group и успешното прилагане в управлението ѝ на критериите и опита на банката-майка.