Санкцията на ЕК най-вероятно ще ни се размине заради бюджета за 2027 г. Това мнение изрази изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на „Твоят ден” по NOVA.

Той отбеляза каква е траекторията на бюджетния дефицит - превишаваме 3% през 2025 година, през 2026-а достигаме до 5,7%, през 2027 г. прогнозираме 4,2%, което означава 4,2% на начислена основа. Като извадим разходите за отбрана – 3,6%. „Пак сме над 3%, но важна е траекторията, т.е. има обръщане на движението”, смята още Иванов.

„Европейската комисия действа доста лицемерно. Тя заплашва България и Унгария със санкция за прекомерен дефицит, при положение че още 10 държави са в процедура”, каза още експертът. Той смята, че целта е назидание и дисциплиниращ ефект за другите страни. И отбеляза, че Франция в продължение на 51 години е на бюджетен дефицит. Тя обаче не е заплашена със санкции.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров също смята, че има неравноспоставеност от страна на ЕК спрямо България.