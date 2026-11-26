Петролът продължи да поскъпва в азиатската търговия тази сутрин, след като новата ескалация на напрежението в Близкия изток засили опасенията за глобалните доставки. Йеменските хуси обявиха, че са атакували най-голямата петролна рафинерия в Саудитска Арабия, а иранските власти съобщиха за нови инциденти с танкери в Ормузкия проток. Европейският референтен сорт Брент се доближи до психологическата граница от 95 долара за барел, предаде Ройтерс.

Брент поскъпна с 3,5% за ден

В ранната търговия днес фючърсите на Брент прибавиха 0,1% до 94,71 долара за барел, а американският лек суров петрол поскъпна с 0,4% до 84,03 долара.

Вчера европейският сорт приключи търговията с повишение от 3,5% до 94,61 долара за барел, докато американският отбеляза ръст от 2% до 83,68 долара. Заради Деня на благодарността в САЩ днес няма да бъде определена официална разчетна цена за фючърсите на американския петрол.

Под заплаха са ключови петролни доставки

Подкрепяните от Иран йеменски хуси заявиха, че са атакували рафинерията "Рас Танура" и финансовия район на саудитската столица Рияд. Саудитските власти съобщиха за прехванати дронове в района на петролния комплекс.

Същевременно ирански медии съобщиха за танкери, попаднали на морски мини в Ормузкия проток, където корабоплаването отново е затруднено.

"Разширяването на конфликта в Близкия изток заплашва да спре възстановяването на петролните потоци през последните седмици. Износът на суров петрол от Персийския залив нарасна през миналата седмица, но тенденцията остава низходяща", коментира анализаторът на ANZ Даниел Хайнс.

Според данни на Международната агенция по енергетика през 2025 г. през Ормузкия проток са преминавали средно по 20 млн. барела суров петрол и петролни продукти дневно, което представлява около една пета от световното потребление.

ОПЕК+ пред ключови решения

На 29 ноември министрите от ОПЕК+ ще обсъдят производствената политика на обединението за 2027 г. Сред основните предизвикателства са балансирането на добива след напускането на Обединените арабски емирства и настояванията на Ирак и Казахстан за увеличаване на оценките за производствения им капацитет.

Допълнителна подкрепа за котировките оказаха данните за американските петролни запаси. През седмицата до 20 ноември те са нараснали с 1,1 млн. барела до 418,9 млн. барела при очаквания на анализаторите за увеличение с 1,5 млн. барела.