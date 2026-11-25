Държавата планира да похарчи близо 56 млрд. евро през 2027 г., като увеличи пенсиите, заплатите и средствата за здравеопазване, образование и инфраструктура. Срещу по-високите разходи обаче застават нови данъчни мерки, ограничения за администрацията и възможност за поемане на нов държавен дълг. Проектобюджетът беше одобрен от Министерския съвет на 16 ноември и внесен в Народното събрание. Той вече получава подкрепа на първо четене в парламентарните комисии, като предстои обсъждането му в пленарната зала.

Близо 5 милиарда евро дефицит

Според разчетите на Министерството на финансите приходите през 2027 г. ще достигнат 51,07 млрд. евро, а разходите - 55,97 млрд. евро. Разликата е приблизително 4,9 млрд. евро. Така бюджетният дефицит трябва да намалее до 3,5% от брутния вътрешен продукт при очаквани 5,5% през 2026 г. По европейската методология дефицитът е 4,2%.

Правителството прогнозира икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Предвижда се държавата да може да поеме нов дълг до 8,6 млрд. евро, а общите й задължения да достигнат 44,3 млрд. евро в края на 2027 г. Намаляването на дефицита е особено важно заради откритата от ЕС процедура срещу България за прекомерни бюджетни разходи.

По-високи заплати и пенсии

Минималната работна заплата ще се увеличи до 660 евро от 1 януари, което е ръст от 6,4%. В голяма част от бюджетните организации се предвижда 5% увеличение на разходите за персонал, а за педагогическите специалисти ръстът на заплатите ще бъде 7,5%.

Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли по швейцарското правило с между 7% и 8%. За това са отделени допълнително 552,6 млн. евро. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж трябва да достигне 374,62 евро, а средната пенсия за годината се очаква да бъде 587,70 евро. Общите разходи за пенсии и добавки надхвърлят 14,6 млрд. евро.

Осигурителните ставки се запазват, но максималният осигурителен доход нараства до 2400 евро. Минималният доход за самоосигуряващите се става 660 евро.

Нови данъци за имоти, автомобили и големи компании

Сред най-важните промени е предложението за еднократен данък от 33% върху определената по закон свръхпечалба на компании от няколко сектора, включително банки, застрахователи, телекомуникации и големи търговци.

Предвижда се и актуализация на базисните стойности за данъчните оценки на недвижимите имоти с 30% през 2027 г. и с по 35% през следващите две години. Това може да доведе до по-високи местни данъци. Нов акциз ще има при внос или първа регистрация на автомобили с бензинови и дизелови двигатели с мощност поне 250 киловата, приблизително 340 конски сили.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. Предвижда се задължително електронно фактуриране за местните доставки и данъчни облекчения за фирмите, инвестиращи в изкуствен интелект и съвременни компютърни технологии.

Максималният размер на ваучерите за храна се увеличава до 200 евро, като необлагаемата част остава 102,26 евро. Продължава и поетапното повишаване на акцизите върху тютюневите изделия.

Милиарди за здраве и образование

Бюджетът на Здравната каса достига 5,68 млрд. евро, което е увеличение с около 427 млн. евро. Повече средства са предвидени за болнична и извънболнична помощ, лекарства, профилактика и лечение на тежки заболявания. Здравната вноска остава 8%.

За образование и наука са заложени над 6 млрд. евро. От тях 5,58 млрд. евро са за образование, а близо 501 млн. евро - за наука. Само за увеличението на учителските заплати са отделени 170,5 млн. евро. Предвидено е и повишаване на студентските и докторантските стипендии.

Шест милиарда за инвестиции, ограничения за администрацията

Капиталовите разходи, от които се финансират строителство и модернизация на инфраструктурата, достигат 6 млрд. евро. От тях 3,63 млрд. евро са национални средства, а 2,39 млрд. евро идват от европейско финансиране. За общинската инвестиционна програма са предвидени 600 млн. евро.

Други близо 635 млн. евро ще бъдат насочени към компенсации за високите цени на електроенергията. Разходите за отбрана достигат 2,23% от БВП.

За ограничаване на държавните разходи се запазва въведеното през 2026 г. намаление с 10% на определени бюджети за персонал, без да се намаляват вече достигнатите индивидуални основни заплати. За МВР и силовите ведомства също се предвиждат икономии от разходите за персонал.