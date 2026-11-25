Близо до Дунав и на двайсетина километра от Русе, едно българско предприятие превръща реколтата от нивите в гориво за европейския пазар. Слънчогледът и рапицата, които растат по българските полета, преминават през сложни промишлени инсталации и се превръщат в биодизел, растителни масла, глицерин и фуражни продукти.

Това е историята на "Астра Биоплант" - българския индустриален гигант, който избира Сливо поле за своя голяма производствена база и превръща малкия дунавски град във важна точка на картата на биогоривата. Днес предприятието е пример как инвестиция извън големите икономически центрове може да създаде работни места, да привлече земеделски производители и да даде тласък на цял регион.

Всичко започва през 2007 година

Историята на "Астра Биоплант" започва през 2007 г., когато е разработен проектът за изграждане на съвременен завод за растителни масла и биодизел. Зад него стои българският бизнес, свързан с групата "Булмаркет" и дружеството "Астра-Финанс".

Идеята е да се използва потенциалът на маслодайните култури, които се отглеждат в Северна България, и да се създаде производство с висока добавена стойност. Вместо земеделската продукция да напуска региона само като суровина, тя да бъде преработвана на място и да достига до международните пазари като готов промишлен продукт.

Производствената дейност започва през 2009 г. Първоначалната инсталация е проектирана за капацитет до 60 000 тона биодизел годишно. Постепенно предприятието развива нови технологии и разширява продуктовата си гама.

Така Сливо поле се оказва дом на производство, което свързва земеделието с химическата промишленост и енергетиката.

Четири цеха превръщат реколтата в индустрия

Днес производственият комплекс разполага с няколко основни звена - цех за маслодобив, рафинерия, цех за биодизел и цех за глицеролиза. Към тях се добавят силозно стопанство, парова централа и собствена фотоволтаична електроцентрала.

Процесът започва със слънчогледови и рапични семена. От тях се извлича сурово растително масло, което преминава през следващи технологични етапи. След химическа обработка се получава биодизел - гориво, което може да се използва в смеси с конвенционалния дизел.

Но производството не приключва с него. При преработката се получава и глицерин, който намира приложение във фармацевтичната, козметичната и химическата индустрия. От семената след извличането на маслото остава богат на протеини шрот, използван за фуражи. Предприятието произвежда също рафинирани и нерафинирани масла, технически масла и други продукти.

Това е модел на производство, при който различните компоненти на суровината се оползотворяват в отделни направления. Така от една земеделска култура се създават няколко продукта за различни индустрии.

100 000 тона биодизел годишно

След развитието и преструктурирането на производството инсталацията в Сливо поле вече има възможност да достигне капацитет от 100 000 тона биодизел годишно.

През 2022 г. от "Астра Биоплант" се отделя самостоятелното дружество "Астра Грийнплант", което става оператор на завода в Сливо поле. То продължава производството на биодизел, глицерин и технически масла.

Предприятието е част от по-голяма индустриална и логистична структура. Връзката с групата "Булмаркет" осигурява достъп до транспортна инфраструктура, складове и пристанищни мощности. Така производството в Сливо поле е свързано не само с нивите в региона, но и с международната търговия.

Нови работни места за специалисти и техници

Най-видимият ефект от присъствието на подобно предприятие е заетостта. По информация на компанията в завода работят над 150 души, сред които има висококвалифицирани специалисти.

Това не са само оператори на производствени линии. Сложните инсталации изискват технолози, инженери, електротехници, механици, специалисти по автоматизация, енергетици и хора, които контролират качеството и безопасността на производството.

През 2026 г. дружеството активно търси нови кадри. В обявите за работа се появяват позиции за електротехник, инженер по технологично оборудване, организатор на производството в цеха за биодизел, шлосер-монтьор и оператор на парни и водогрейни съоръжения. Обявена е и позиция за ръководител на проекти в индустриалното строителство заради увеличения брой проекти и предстоящото изграждане на нова инфраструктура в завода.

Интересен е и размерът на възнагражденията - около 1391 евро бруто и 1079 евро нето. Тези възнаграждения показват, че високотехнологичното производство може да осигурява доходи, които са сериозен фактор за малък град и околните населени места.

Не само Сливо поле - ефектът стига до селата

Заводът е разположен в община, която включва град Сливо поле и още десет села - Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Юделник и Черешово.

За тези населени места близостта до голям работодател е важна възможност. Работните места в промишлеността могат да задържат хора в региона, да дадат професионална перспектива на младите и да осигурят доходи на семейства, които иначе биха търсили препитание в Русе или в други градове.

Влиянието на завода не се изчерпва с преките служители. Предприятието има нужда от земеделски производители, доставчици на суровини, транспортни фирми, ремонтни и строителни услуги, охрана, логистика и обслужване на съоръженията. Това създава допълнителна икономическа активност около производствената площадка.

Защо точно Сливо поле?

Изборът на място е стратегически. Районът е земеделски и разполага със суровината, необходима за производството - слънчоглед и рапица. Това намалява логистичните разходи и създава естествена връзка между местните земеделци и индустриалното предприятие.

Другото голямо предимство е Дунав. Заводът се намира на около 20 километра източно от Русе, на пет километра от реката и на девет километра от пристанището "Булмаркет". То разполага с възможности за обработка на течни и насипни товари и с железопътен терминал.

Тази комбинация от шосеен, железопътен и речен транспорт е особено важна за предприятие, което работи с големи количества суровини и готова продукция. Продуктите могат да достигат до български и румънски клиенти, както и до пазари в Западна Европа.

Компанията посочва изградени партньорства с клиенти от Балканите, Италия, Австрия и Германия. Така малкият град на Дунав се оказва част от международна индустриална верига.