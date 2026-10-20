Тревога в Русе. Шивашки предприятия затварят едно след друго

Сериозна криза разтърсва българската шивашка индустрия, която се е свила с близо 40% през последните две години. Особено тревожна е ситуацията в Русе, дълги години смятан за един от големите центрове на текстилното производство у нас. Само от началото на годината в града са затворили две големи шивашки предприятия, а представители на бранша предупреждават, че още компании са изправени пред подобна опасност. Основните причини са рязко нарасналите производствени разходи, високите цени на горивата и електроенергията, скъпият транспорт и все по-сериозният недостиг на работна ръка, съобщи Нова телевизия.

Русе губи позиции в традиционен отрасъл

Доскоро Русе беше сред най-разпознаваемите центрове на българската шивашка индустрия. Предприятията в региона разчитаха на натрупани производствени традиции, квалифицирани работници и поръчки от международни клиенти.

През последните години обаче икономическите условия за работа се усложняват. Производителите са принудени да посрещат все по-големи разходи, като същевременно се конкурират за поръчки с предприятия от държави, където производството е по-евтино.

Затварянето на двете големи фирми в Русе през тази година е част от значително по-широкото свиване на сектора в национален мащаб.

Представители на индустрията предупреждават, че финансовите затруднения продължават и могат да засегнат още предприятия.

Вече не сме конкурентоспособни

Миглена Христова, член на Управителния съвет на Асоциацията по текстил и кожа, коментира, че страната ни има дългогодишни традиции в производството на текстил и облекла, но икономическата среда става все по-трудна. „Трябва да се конкурираме с фирми от Азия, Африка и Турция. При тези високи разходи ние не сме конкурентоспособни“, заяви тя.

По думите й високите цени на електроенергията и транспортните услуги вече принуждават част от предприятията да преустановяват дейността си.

Проблемът не се ограничава до намаляването на производството. Затварянето на фабриките води и до загуба на работни места, подчерта Христова.

Скъпият транспорт се превърна в сериозна тежест

Особено тежко върху предприятията се отразяват разходите за превоз на работници. Много шивашки фирми наемат хора от по-малки населени места и ежедневно организират транспорта им до производствените бази.

Поскъпването на горивата увеличава тези разходи, които се добавят към сметките за електроенергия, материали и останалите производствени дейности.

Според представителите на сектора именно съчетанието между високите разходи и силния ценови натиск от международната конкуренция затруднява поддържането на рентабилно производство.

Недостигът на работници задълбочава проблемите

Освен високите производствени разходи шивашките предприятия са изправени и пред трудности при намирането на персонал.

По думите на Миглена Христова привличането на работници от чужбина също става все по-скъпо. Разходите за осигуряването на необходимата работна сила допълнително натоварват фирмените бюджети.

Тя посочи, че към момента няма държавна програма, която да подпомага конкретно бранша при преодоляването на тези затруднения.

От Асоциацията по текстил и кожа предупреждават, че комбинацията от недостиг на кадри, високи енергийни цени и транспортни разходи продължава да поставя под натиск предприятията, включително в Русенска област, където две големи производства вече са прекратили дейността си през тази година.