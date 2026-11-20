Първомай влиза в нова индустриална епоха. Малкият град в Пловдивска област привлича швейцарския производител на прецизна оптика FISBA, който изгражда своя нова производствена база непосредствено до завода на американския технологичен гигант Intuitive. Двете компании са дългогодишни партньори, а съседството им ще превърне града в част от международната верига за производство на високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия.

На 17 ноември 2026 г. премиерът Румен Радев участва в церемонията по първата копка на новата сграда. Проектът е важна стъпка към реализирането на амбицията на Intuitive да превърне своята база в Първомай в своеобразен оптичен кампус - място, където производството и специализираната експертиза в областта на оптиката ще се събират на едно място.

Това е и рядък пример как една голяма международна инвестиция привлича след себе си не просто поредния завод, а специализиран доставчик на компоненти, без които съвременната медицинска техника не би могла да работи.

От Санкт Гален до Първомай - историята на швейцарския гигант

Историята на FISBA започва през 1957 г. в швейцарския град Санкт Гален. Трима предприемачи - Валдемар Щрицел, Кристиан Фишбахер-старши и Хенох Алтер - основават компания за производство на прецизни оптични инструменти. Още от самото начало амбицията им е да създават надеждни решения за клиенти, които имат нужда от изключителна точност.

Само година по-късно Фишбахер придобива цялата компания и тя получава името FISBA OPTIK AG. По това време в нея работят около 30 души.

През 1965 г. започва производството на микрооптика за ендоскопия - направление, което впоследствие се превръща в една от най-важните технологични специализации на компанията. Това е и връзката между нейното историческо развитие и днешния проект в България.

През следващите десетилетия FISBA разширява производствените си възможности. Разработва технологии за изработка на сложни оптични повърхности, миниатюрни лещи, лазерни модули и системи за осветяване. През 2012 г. открива нова производствена сграда с площ 4400 кв. м в централата си в Санкт Гален.

През 2014 г. стъпва със собствено производство в Тусон, Аризона, а през 2023 г. разширява технологичния си капацитет чрез присъединяването на американската компания Gray Optics, специализирана в разработването на продукти за медицината, науките за живота и индустрията. През 2024 г. открива ново съоръжение в Сако, щата Мейн, което се превръща в северноамерикански център за инженеринг, разработване на продукти и прецизни оптични сглобки.

Днес FISBA е международна компания със седалище в Швейцария и клиенти в Европа, Северна Америка и Азия. Портфолиото ѝ включва микролещи, прецизно формовани оптични елементи, оптични сглобки, системи за изображения, лазерни модули, осветителни решения и специализирани покрития.

Особено важна е работата ѝ за медицинската индустрия. Компанията разработва компоненти за сложни системи за визуализация, при които дори минимално отклонение може да повлияе върху качеството на крайния резултат.

През 2023 г. FISBA получава сертификат ISO 13485 за системи за управление на качеството при медицинските изделия - още едно доказателство за високите изисквания, на които трябва да отговарят нейните производства.

2500 квадрата швейцарска прецизност край завода на Intuitive

Новата сграда в Първомай ще бъде с площ около 2500 кв. м. Тя се изгражда от Intuitive върху територията на съществуващия ѝ производствен комплекс и ще бъде предоставена за производствената дейност на FISBA.

Строителството започна с първа копка на 17 ноември 2026 г. Очаква се сградата да бъде завършена през есента на 2027 г., а производството да стартира в началото на 2028 г.

Първоначално ще бъдат разкрити около 20 работни места, като екипът ще се увеличава постепенно с разрастването на дейността.

В Първомай ще се произвеждат и сглобяват специално разработени високопрецизни оптични компоненти за технологиите на Intuitive. За целта ще бъдат прехвърлени производствени процеси, измервателни методи и процедури за контрол на качеството. Предвижда се доставка и квалифициране на специализирано оборудване, както и обучение на местните служители.

Размерът на инвестицията на FISBA все още не е обявен публично.

Тук същественото не е само новата сграда. Швейцарската компания ще бъде непосредствено до своя дългогодишен клиент. Така инженерите и производствените екипи ще могат да работят в тясна координация, а доставките на прецизни компоненти ще бъдат по-кратки и по-надеждни.

Именно това е моделът, към който се стремят съвременните високотехнологични производства - ключовите доставчици да бъдат максимално близо до предприятията, за които произвеждат.

Американският гигант, който избра Първомай

За да се разбере значението на новата швейцарска инвестиция, трябва да се върнем към 11 юли 2025 г. Тогава Intuitive откри първата си производствена база в България - в Първомай.

Американската компания е основана през 1995 г. в Калифорния и е сред световните пионери в роботизираната хирургия. Най-известният ѝ продукт е системата da Vinci, която позволява на хирурзите да извършват сложни минимално инвазивни операции с помощта на роботизирани инструменти.

Производственият комплекс в Първомай обхваща над 17 000 кв. м застроена площ. Той разполага с производствени и административни помещения, лаборатории и пространства за специализирани дейности. Капацитетът му позволява да бъдат наети над 300 служители.

В българската база се произвеждат 3D ендоскопи за хирургичните системи da Vinci. Това са високотехнологични камери, които осигуряват на лекарите детайлно триизмерно изображение на оперативното поле.

При роботизираната хирургия лекарят управлява инструментите от специална конзола, като наблюдава увеличена картина от вътрешността на човешкото тяло. Затова оптиката е критична част от цялата система.

Комплексът съчетава производствени дейности с функции по контрол на качеството, инженеринг, доставки, обучение, информационни технологии и административно обслужване.

Intuitive е сред най-значимите компании в света в тази област. Нейните хирургични системи се използват от десетки хиляди обучени специалисти и са част от развитието на минимално инвазивната медицина в международен мащаб.

Сега към производствената база се присъединява и швейцарският партньор, който ще осигурява специализираната оптика. Така в Първомай се оформя връзка между две компании, чиито технологии са част от една и съща сложна медицинска система.

Градът на земеделието и традиционната индустрия търси ново бъдеще

Първомай има дълга история като стопански център в плодородната Горнотракийска низина. Най-старото документирано споменаване на селището е от 1576 г. През XIX век то постепенно се утвърждава като местен административен и търговски център, а изграждането на железопътната линия през 1873 г. дава силен тласък на развитието му.

Градът получава днешното си име на 1 май 1945 г. Преди това се нарича Борисовград.

Икономиката на района традиционно е свързана със земеделието, хранително-вкусовата промишленост и преработката на селскостопанска продукция. Благоприятните почви, водните ресурси и равнинният релеф създават условия за отглеждане на зеленчуци, зърнени и технически култури, както и трайни насаждения.

През годините в общината се развиват предприятия от текстилната и шивашката промишленост, машиностроенето, металургията и хранителната индустрия. Сред традиционните производства са млечните и месните продукти, обработката на метали и изработването на текстилни изделия.

Именно на този индустриален фундамент сега се надгражда ново направление - високотехнологичното производство.

Първомай има и важно транспортно предимство. През общината преминават железопътната линия София-Пловдив-Свиленград, автомагистрала "Марица" и няколко републикански пътя. Близостта до Пловдив и достъпът до основни транспортни коридори са фактори, които правят района привлекателен за производствени инвестиции.

По данни за 2025 г. община Първомай има 20 494 жители, от които 10 862 живеят в града. Населението намалява през последните години, което прави привличането на нови производства и създаването на качествени работни места особено важно за бъдещето на района.

Колко получават работещите в Първомай?

Средната работна заплата е един от показателите, по които може да се измери ефектът от новите инвестиции върху местната икономика.

Тук има важно статистическо уточнение: НСИ публикува актуални данни за средното възнаграждение на областно ниво, но не и съпоставима текуща стойност за самия град Първомай.

През второто тримесечие на 2026 г. средната брутна месечна заплата в област Пловдив достига 1228 евро, или приблизително 2402 лева. В частния сектор тя е 1183 евро, а в обществения - 1359 евро. На годишна база общата средна заплата в областта нараства с 9,4%.

Това са възнаграждения преди удръжките за данъци и осигуровки и не бива да се представят като заплати конкретно в Първомай.

Новите производства могат да променят структурата на местния пазар на труда. За разлика от традиционните индустрии, високопрецизната оптика изисква специализирани технически умения, работа със сложни измервателни системи и стриктно спазване на технологични стандарти.

Това отваря възможности не само за инженери, но и за техници, оператори на специализирано оборудване, специалисти по качество и служители с подготовка в областта на производствените технологии.

Първомай може да стане нова точка на световната медицинска индустрия

Проектът на FISBA и Intuitive има значение, което надхвърля границите на общината. Днес медицинските технологии се развиват с изключителна скорост. Роботизираната хирургия, миниатюрните камери и системите за триизмерна визуализация променят начина, по който се извършват сложните операции. Зад всяка такава технология стоят стотици прецизни компоненти, разработени и произведени при изключително високи изисквания. Именно в тази ниша се позиционира Първомай.

Американската Intuitive вече създаде производствена база за 3D ендоскопи. Швейцарската FISBA идва със специализирано производство на оптични компоненти за нейните системи. Двете предприятия ще работят в непосредствена близост, което ще улесни технологичното сътрудничество и ще укрепи веригата на доставки.

На церемонията по първата копка премиерът Румен Радев подчерта, че България има амбицията да привлича инвестиции с висока добавена стойност и да бъде част от глобалната екосистема на високите технологии. Той посочи и че именно големите инвеститори могат да привлекат след себе си нови компании.

За Първомай това вече не е само обещание. Швейцарската инвестиция е конкретен резултат от присъствието на американския производител.

Предстои да се види докъде ще се разрасне този нов индустриален клъстер. Но посоката е показателна - от традиционен земеделски и производствен център градът прави крачка към индустрии, в които се създават технологии за медицината на бъдещето.

Понякога голямата промяна за един град започва с една фабрика. А след нея идва втората - не просто за да произвежда повече, а за да създаде цяла нова индустрия.