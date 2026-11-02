Легендарен наш завод възкръсва. Чешки гигант го превръща в нещо уникално

Един завод, който трябваше да превърне България в голям производител на електрически велосипеди, получава втори шанс. След като „Лидер-96“ потъна под тежестта на дългове за десетки милиони евро и стигна до фалит, високотехнологичната фабрика край Куклен вече има нов собственик. Чешкият индустриален гигант BTL Industries е придобил предприятието за близо 18 млн. евро.

Но най-интересното тепърва започва. Вместо велосипеди в огромните производствени халета ще се раждат медицински технологии от ново поколение. А зад сделката стои план за инвестиция от над 40 млн. евро и разкриване на до 300 нови работни места.

Така една от най-скъпите жертви на кризата в европейския велосипедeн бизнес може да се превърне в поредната високотехнологична крепост на Пловдив.

От е-велосипеди към медицината

BTL Industries е новият собственик на завода за електрически велосипеди, изграден от свързаната с „Лидер-96“ компания „Е-Велокс“. Сделката е реализирана при втория таен търг за предприятието. Началната цена при второто наддаване е била 17,424 млн. евро, а фабриката е продадена за близо 18 млн. евро. При първия търг началната цена е била 21,78 млн. евро, но тогава кандидат-купувач не се е появил.

Сега обаче заводът влиза в съвсем различна история.

Предстои неговото преустройство и адаптиране към нуждите на BTL. Компанията планира да вложи над 40 млн. евро в разширяването на производството, като целта е новата база да започне работа още в началото на 2027 г. Очаква се да бъдат разкрити до 300 нови работни места.

Новото производство ще бъде концентрирано върху високотехнологични медицински изделия и роботика – сфери, в които чешката компания вече има сериозни позиции на световния пазар.

Фабриката за 50 милиона лева

Само преди няколко години бъдещето на този завод изглеждаше съвсем различно.

„Е-Велокс“ инвестира около 50 млн. лева в изграждането на високотехнологично предприятие за електрически велосипеди в индустриалната зона край Куклен. Проектът получи сертификат за инвестиция клас А и беше представен като голяма крачка към превръщането на България във важен европейски център за производство на е-байкове.

Предприятието е изградено върху терен от около 47 декара, с близо 23 800 кв. м производствени, складови и административни площи. Проектният капацитет е достигал до 250 000 електрически велосипеда годишно, а комплексът е разполагал и със складови площи за около 20 000 готови велосипеда.

Инвестицията е замислена за голям европейски пазар. Но точно той се оказва най-големият проблем.

След бурния ръст на продажбите на велосипеди и електрически колела по време на пандемията европейското търсене започва рязко да се охлажда. Натрупаните складови наличности, свитият пазар и финансовият натиск поставят сектора под сериозно изпитание.

„Лидер-96“ не успява да премине през бурята.

От европейски успех до 66 млн. евро дългове

Компанията беше сред големите производители на велосипеди в България и Централна и Източна Европа. В силната 2022 г. приходите ѝ достигат около 225 млн. лева. Само две години по-късно оборотът се свива приблизително наполовина – под 80 млн. лева.

На 18 септември 2025 г. кредиторите обявяват за предсрочно изискуем дълг за над 66 млн. евро. Следват производства по несъстоятелност, обезпечителни мерки и разпродажба на активите.

През октомври 2026 г. Окръжният съд в Пловдив обявява окончателния фалит на „Лидер-96“, прекратява дейността на дружеството и разпорежда осребряване на имуществото.

Сривът е особено драматичен заради мащаба на някогашния бизнес. В складовете са останали десетки хиляди произведени велосипеди и електрически колела. По данни от делото са установени 31 788 броя готова продукция, чиято стойност намалява с времето, включително заради амортизацията на литиево-йонните батерии.

Историята можеше да приключи именно така – като още един индустриален комплекс, останал след голям корпоративен провал.

Но тогава се появява BTL.

Чехите вече имат голяма крепост в Пловдив

За чешката компания новата придобивка не е първият голям ход в Пловдив. Напротив – BTL вече изгради собствена огромна производствена база в града.

През юни 2025 г. компанията официално откри новия си завод, в който са вложени над 100 млн. лева. Инвестицията беше определена от чешкото посолство като най-голямата чешка инвестиция в България от 1989 г. насам. Новият комплекс е с площ над 29 000 кв. м и е оборудван с автоматизирани системи и роботизация.

Това превърна Пловдив в един от най-важните производствени центрове на BTL в света.

Компанията е основана в Чехия през 1993 г., а в България стъпва през 1998 г. Днес тя развива дейност в 120 държави на шест континента и има над 3000 служители в световен мащаб. В България работят над 700 души.

Портфолиото е далеч от традиционната представа за медицинска техника. В него влизат апарати за физиотерапия, кардиология и естетична медицина, роботизирани системи за неврорехабилитация и модерна диагностична апаратура.

От колелото към робота

Точно тук се крие и голямата символика на новата сделка.

Заводът, който трябваше да произвежда стотици хиляди електрически велосипеди, няма да бъде оставен да пустее. Той ще бъде превърнат в част от индустрията на бъдещето.

Електрическият мотор на е-байка отстъпва място на медицинската роботика. Вместо велосипеди за европейските улици от производствените линии ще излизат технологии, предназначени за болници, клиники и рехабилитационни центрове по света.

Именно това е моделът, който все по-ясно се очертава за Пловдив – не просто евтина производствена площадка, а център за високотехнологична индустрия.

В града вече се концентрират производства от автомобилния сектор, електрониката, медицинската техника и роботиката. През последните години регионът привлече и големи международни инвестиции в различни индустрии, а местната инвестиционна агенция отчита нови проекти за стотици милиони евро.

Новите 300 работни места

За региона около Куклен сделката означава не просто спасен завод.

Означава нови работни места, ново производство и възможност огромната база да започне отново да работи.

До 300 души се очаква да бъдат наети в новото предприятие. Това е особено важно на фона на факта, че BTL вече е сред значимите работодатели в Пловдив, а новата инвестиция ще увеличи допълнително индустриалното присъствие на компанията в региона.

Още при откриването на големия си завод през 2025 г. BTL обяви планове за сериозно разширяване на екипа. Европейският фонд Eurofound отчита първоначално планирани 750 работни места в новата база и още 500 в следващите две-три години.

Така новата придобивка може да се окаже не просто втори адрес на BTL, а следващата стъпка в превръщането на Пловдив в ключова производствена площадка за медицинска техника.

Заводът получава втори живот

Има нещо символично в тази сделка. Една фабрика е построена, за да произведе бъдещето на транспорта. Пазарът обаче се срива, компанията зад нея фалира, а милионната инвестиция се оказва на ръба да се превърне в поредния индустриален паметник.

Вместо това вратите отново ще се отворят. Само че този път няма да излизат велосипеди. Ще излизат технологии, които помагат на хората да се движат отново.

А за Пловдив това е още един знак, че индустриалната карта на България се пренарежда – и че понякога един провален бизнес може да се окаже основата за следващия голям успех.