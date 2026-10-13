Нов завод на крача от София. Швейцарски гигант превърна селце във врата за Европа

Вратите, през които милиони европейци всеки ден влизат в молове, летища, хотели, офиси, болници и магазини, вече ще носят и българска следа.

Швейцарската компания dormakaba откри новия си завод в Нови хан – високотехнологична производствена база, която ще произвежда автоматизирани входни системи за европейските пазари. На 8 октомври предприятието официално отвори врати, превръщайки Нови хан в една от важните производствени точки на групата в Европа.

Базата е с над 22 000 кв. метра площ, а компанията планира екипът ѝ там да надхвърли 200 души. Изграждането на завода и преместването на производствените линии са извършени само за 18 месеца.

Това не е просто нова фабрика. Това е следващият етап от 30-годишното развитие на dormakaba в България.

От сглобяване до производствен център

Историята на компанията у нас започва далеч по-скромно. За три десетилетия дейността ѝ преминава от малко производство със сглобяване до производствен център, който вече е част от европейската мрежа на групата.

Самата dormakaba има история от над 160 години. Корените ѝ са в две компании – германската DORMA, основана през 1908 г., и швейцарската Kaba, създадена през 1862 г. През 2015 г. двете се сливат и създават dormakaba, която днес е сред водещите световни компании в решенията за достъп и сигурност.

Днес групата работи в повече от 130 държави, има близо 16 000 служители и реализира годишни продажби от 2,9 млрд. швейцарски франка за финансовата 2024/25 г.

Именно в тази глобална мрежа вече е поставен и Нови хан.

Какво ще излиза от новия завод

Когато се каже „автоматизирана входна система“, за повечето хора това звучи като сложна индустриална технология. Всъщност това са решения, които срещаме всеки ден, без дори да се замисляме за тях.

Автоматичните плъзгащи се врати на супермаркета или летището, въртящите се врати на хотел или бизнес сграда, механизмите, които сами отварят и затварят входовете, както и системите, които разпознават карта, чип или друга идентификация – всичко това е част от света на dormakaba.

Новият завод е насочен именно към този сегмент. Компанията вече е посочвала, че в България произвежда въртящи и плъзгащи се врати, както и компоненти за други европейски производствени центрове на групата.

Така българското производство не е предназначено само за вътрешния пазар. То е част от по-голяма европейска производствена система.

22 000 квадрата за нов етап

Решението за разширяването на базата не е взето вчера.

Още през 2024 г. dormakaba обяви плановете си да увеличи значително производствената площ в Нови хан до 22 000 кв. метра. Тогава компанията определи проекта като част от оптимизирането на производствената си мрежа и заяви намерение да увеличи капацитета си в България.

Планът предвиждаше около 200 нови работни места, като конкретният брой зависеше от развитието на пазара.

Днес проектът вече е факт.

Новата база обединява производствени и логистични дейности под един покрив. Според компанията това трябва да повиши ефективността и да укрепи ролята на България в производствената ѝ мрежа.

България влиза по-дълбоко в европейската индустриална карта

Значението на инвестицията е по-голямо от броя на новите работни места.

В последните години България все по-често се използва от международни компании не просто като място за производство, а като част от европейски вериги за доставки, инженеринг и развой.

При dormakaba този модел вече се вижда ясно.

В София компанията развива бизнес център и глобален инженерингов хъб, свързан с разработката на продукти, софтуерното инженерство и тестването. Производството е в Нови хан. Така България събира на едно място производство, логистика, инженеринг и бизнес услуги.

Това е и причината новата фабрика да има значение далеч извън границите на Елин Пелин и Софийска област.

Продуктите от Нови хан са предназначени да обслужват клиенти в Европа, а компанията посочва и потенциал за доставки към Близкия изток, Африка и други пазари.

Заводът не е само за врати

Всъщност зад автоматичната врата стои много по-голяма индустрия.

Днес контролът на достъпа се превръща в част от цялостната дигитална инфраструктура на сградите. Картите и ключовете постепенно се допълват или заменят от мобилни идентификатори, облачни системи и интегрирани решения за управление на достъпа.

Самата dormakaba инвестира именно в тази посока. През март 2026 г. компанията придоби германската any2any, специализирана в мобилните идентификатори и решенията за достъп чрез дигитални портфейли. Така достъпът до сгради все повече се пренася от физическия ключ към телефона.

Компанията има и над 1800 патента и повече от 700 служители, ангажирани с научноизследователска и развойна дейност.

Затова заводът край Нови хан е част от по-голямата трансформация на индустрията – от обикновената врата към интелигентен вход.

Нови хан става индустриална точка край София

За района новата фабрика означава и нещо съвсем практично – над 200 работни места, нови възможности за квалифицирани кадри и присъствие на международен производител с глобална мрежа.

Но ефектът може да се разпростре и върху местната икономика – чрез транспорт, логистика, поддоставчици, услуги и професионално обучение.

Самото изграждане на комплекса е извършено в партньорство с инвеститора в сградата East Ring Industry и строителя Argo Group. На откриването присъстваха швейцарският посланик в България Пиер Хагман, представители на Българо-швейцарската търговска камара и германо-българската индустриално-търговска общност, както и кметът на Елин Пелин.

Така Нови хан вече не е просто сателитна зона на столицата. Все повече се превръща в място, където международният бизнес изгражда реално производство.

Вратата към Европа се отваря от Нови хан

На този етап dormakaba не е обявила конкретен годишен производствен капацитет или стойността на инвестицията в новата база. Компанията е фокусирана върху въвеждането на комплекса в експлоатация и интегрирането на преместените производствени линии.

Но самият мащаб на проекта показва посоката.

Над 22 000 квадратни метра. Над 200 работни места. Производство за европейския пазар. Логистичен хъб. Три десетилетия опит в България и място в глобална компания с близо 16 000 служители.

И когато следващия път автоматичната врата на летището, хотела или търговския център се отвори сама, зад това движение може да стои технология, произведена край София.

Защото от Нови хан вече не просто се правят врати.

От Нови хан се произвежда достъпът до Европа.