Страната ни влиза в топ 10 в света по скорост на мобилния интернет през 2026 г. със средна скорост на изтегляне на данни от 206,5 Mbps.

България се нарежда пред Съединените щати, Китай, Франция, Великобритания и Япония, показват данни на глобалния индекс Speedtest на Ookla за септември 2026 г., цитирани от Visual Capitalist и БТВ.

Класацията обхваща 100 държави и територии и измерва средната скорост на изтегляне на данни през мобилни устройства.

Най-бързи са Обединените арабски емирства.

ОАЕ отчитат средна скорост от 681,1 Mbps.

Това е повече от три пъти над показателя на България и около 3,6 пъти над този на САЩ. На второ място застава Катар с 526,4 Mbps, а третата позиция заема Кувейт с 410,8 Mbps. Така трите държави от Персийския залив оформят челната тройка.

Общо пет страни от Близкия изток попадат в топ 10. Сред тях са още Бахрейн със 241,4 Mbps и Саудитска Арабия с 222,3 Mbps.

Топ 10 на страните с най-бърз мобилен интернет през 2026 г.

1. ОАЕ - 681,1 Mbps

2. Катар - 526,4 Mbps

3. Кувейт - 410,8 Mbps

4. Германия - 299,8 Mbps

5. Бразилия - 274,4 Mbps

6. Южна Корея - 244,2 Mbps

7. Бахрейн - 241,4 Mbps

8. Виетнам - 230,3 Mbps

9. Саудитска Арабия - 222,3 Mbps

10. България - 206,5 Mbps

Според Ookla високите скорости в държавите от Персийския залив се дължат на добре развита 5G инфраструктура, широко покритие и конкуренция между телекомуникационните оператори. Важна роля има и наличието на голям радиочестотен спектър, който позволява пренос на повече данни.