A1 с награди от Opensignal за качеството на фиксирания интернет в България и най-бързата 5G мрежа в Европа
Престижните отличия бяха връчени на Световния мобилен конгрес 2026 в Барселона
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Престижните отличия бяха връчени на Световния мобилен конгрес 2026 в Барселона
Телекомът достигна над 10 гигабита скорост в секунда през 5.5G в мобилната си мрежа
Vivacom обновява и допълнителния пакет към предплатената услуга
Тази пролет клиентите на А1 се наслаждават на нови и още по-изгодни условия в роуминг
Данните по отношение на скоростта на изтегляне сочат, че А1 е с най-бързата 5G мрежа
Компанията осигурява безплатен трафик към платформата Уча.се за клиенти, с включен мобилен интернет и през услугата Net Box от А1
Предложението е част от кампанията на А1 за дигитална солидарност и може да се активира през дигиталните канали за самообслужване Моят А1 и на A1.bg
3G мрежата е достъпна на острова от 6 декември
Телекомуникационният оператор Макс вече предлага супер бърз 4G LTE мобилен интернет и в Плевен. Със старта на мрежата от най-ново поколение плевенчани...
София. Нови цени на роуминга и мобилния интернет влизат в сила следващия месец. Преносът на данни поевтинява с между 20 и 40 процента от 1 юли, предад...