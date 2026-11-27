България е на прага на голяма промяна на пазара на горива, след като консорциум начело с американския милиардер Тод Боули постигна споразумение за придобиване на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", сред които е и рафинерията в Бургас. В сделката участва и американската държава чрез своята Корпорация за финансиране на международното развитие. Очаква се окончателното разрешение от Министерството на финансите на САЩ.

Какви ще бъдат последиците за България и ще усетят ли шофьорите промяната в цените на бензиностанциите, коментираха пред бТВ енергийният експерт Цветомир Николов и представителят на търговците на горива Димитър Хаджидимитров.

Как се купува бизнес за 16 млрд. долара срещу 3 млрд.

Необичайната финансова операция предвижда придобиване на международния бизнес на "Лукойл" чрез размяна на замразени руски ценни книжа вместо директно плащане на руската компания. Американският консорциум се е възползвал от желанието на западните инвеститори да се освободят от блокираните си активи.

"Те дават 3 милиарда плащания и получават акции за 10 милиарда, с които ще купят активите на "Лукойл", оценени на 16 милиарда. Това е доста изгодна сделка за тях", обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията.

Особеното в споразумението е прякото участие на американската държава, която ще има представителство в управителния орган на компанията и право на част от бъдещите печалби, съобщава Ройтерс. Международният портфейл на "Лукойл" обхваща дейности в около 40 държави, включително петролни находища в 11 страни с общ добив от приблизително 350 000 барела дневно.

Нови инвестиции и доставки за Бургас

Според Николов евентуалната смяна на собствеността ще осигури възможност за независимо управление на бургаската рафинерия и прекъсване на връзките с досегашните руски собственици. Експертът не изключва обаче американският консорциум впоследствие да реши да препродаде българското предприятие на друг инвеститор.

"Това, което би могло да се случи, е независимост на доставките, т.е. най-вероятно ще се използват нов тип търговци. Ще има доста по-голяма прозрачност на доставките, ще има със сигурност промени в ръководството и мениджмънта на компанията, в начина, по който рафинерията оперира. Със сигурност ще има допълнителни инвестиции - най-вече предполагам, по отношение на пристанището в Бургас", коментира Николов.

Според него основните маршрути за доставка на суров петрол вероятно ще бъдат запазени поне в началото по икономически съображения. Сред основните източници ще продължат да бъдат Казахстан и Азербайджан, както и Ирак, където "Лукойл" има интереси в петролния добив.

Какво ще плащаме на бензиностанциите

Димитър Хаджидимитров, зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, не очаква непосредствени съществени промени в цените вследствие на сделката. По думите му досегашната политика на "Лукойл" е била насочена към увеличаване на пазарния дял чрез поддържане на сравнително ниски цени спрямо тези в Гърция и Румъния.

"Едва ли ще има някаква коренна промяна. Идеята е, ако все пак се случи да се появи такъв по-сериозен играч, да се държи по-пазарно. И в крайна сметка рафинерията да започне да реализира и приходи в данъчната администрация, да започне реално да внася печалба", заяви Хаджидимитров.

През последните дни цените на бензина и дизела у нас вървят надолу. По-сложна остава ситуацията при пропан-бутана заради по-високите сезонни производствени разходи и недостига на количества, предизвикан от обстановката в Черно море. Хаджидимитров очаква през декември поевтиняване на пропан-бутана с около 10 евроцента.

Двойно търсене на природен газ през зимата

Цветомир Николов обърна внимание и на проблемите на европейския пазар на природен газ. Заради конфликта в Близкия изток и високите летни цени търговците не са имали достатъчен икономически стимул да запълват газохранилищата преди началото на отоплителния сезон.

"Те използват естествения интерес на търговците да купуват евтин газ през лятото, който да складират и след това да продават с по-висок марж през зимата. Само че когато цената лятото е колкото и зимата, няма никакъв смисъл да се върви в тази посока", обясни експертът.

По думите му европейските държави сега трябва едновременно да осигуряват количества за текущото потребление и за попълване на запасите. "Ние практически удвояваме традиционното зимно търсене, същевременно в голяма конкуренция с азиатските пазари и затворения Ормузки проток до ден днешен", посочи Николов.