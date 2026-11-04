Консорциум, воден от американски милиардер, преговаря за "Лукойл"

Консорциум, оглавяван от американския милиардер Тод Боули, подготвя придобиването международните активи на руския петролен гигант "Лукойл".

Очаква се споразумението да бъде финализирано в рамките на няколко седмици, съобщава "Ройтерс, като цитира свои източници.

Банка, действаща от името на консорциума, е изкупила от западни инвестиционни фондове замразени ценни книжа на "Лукойл" на стойност милиарди долари, с намерението те да бъдат разменени срещу чуждестранните активи на компанията.

Ако бъде осъществена, сделката ще сложи край на процес на продажба, който се проточи повече от година. Първоначалната оценка на въпросния портфейл от активи възлизаше на 22 милиарда долара. Чуждестранните активи на "Лукойл" включват петролни находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток и Африка.

Стойността на портфейла е спаднала, тъй като някои от активите са преустановили дейността си.

В консорциума участват Тод Боули - бизнесмен от Маями, който притежава дялове в спортните отбори от Лос Анджелис "Доджърс" и "Лейкърс" - както и инвеститори от Обединените арабски емирства: International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding. Подкрепа за офертата оказват също братята Ал-Хаят (от сирийско-катарски произход) и американската корпорация International Development Finance Corp (DFC).

Представители на Боули и "Лукойл" не са коментарали на този етап.

Процесът на продажба започна след налагането на санкции от страна на САЩ срещу "Лукойл" през октомври 2025 г. През февруари "Ройтерс" съобщи, че САЩ са забавили продажбата - отчасти за да окажат натиск върху Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Преди началото на войната в Украйна през 2022 г. западните инвестиционни фондове притежаваха значителни дялове в "Лукойл".