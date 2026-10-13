ЛУКОЙЛ: Няма отказани доставки на петрол въпреки атаките

Към момента няма отказани доставки на петрол за рафинерията на "ЛУКОЙЛ" в Бургас въпреки атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това съобщи пред bTV Ангелина Борисова, съветник по корпоративни стратегии и комуникации към специализираната администрация на "ЛУКОЙЛ" и особения търговски управител Евгени Симеонов. "Към момента няма отказани доставки на нефт. Ситуацията се наблюдава непрекъснато", подчерта Борисова.

Изявлението й бе по повод усложнената ситуация с корабоплаването в Черно море след новите атаки от тази нощ срещу 2 търговски кораба край българското крайбрежие. Инцидентите поставят въпроса за риска пред морския транспорт и възможното оскъпяване на доставките на суровини.

След инцидентите Радев свика спешно Съвета по сигурността и проведе среща с руския посланик у нас Елеонора Митрофанова. Пред дипломатическия представител той подчерта, че въпреки че България не участва във войната, страната ни понася значителни икономически и финансови щети. По думите му атаките вече увеличават риска за търговското корабоплаване и цените на застраховките, а има и случаи на отказ за превоз на товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, е казал Румен Радев по време на разговорите с Митрофанова.

Едната атака от тази нощ е по кораба "Челси 3", намиращ се край Бяла, който е украинска собственост и плава под малтийски флаг. Беше спасен целият 15-членен екипаж, но 6-ма от него са ранени. Сред пострадалите има украински граждани.

Вторият кораб, ударен край Крапец, потъна. От борда му бяха спасени само 5 моряци, 11 са изчезнали.

След срещата с българския премиер Митрофанова заяви, че Москва допуска и възможността атаките да са провокация, организирана от трета страна. Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия за новите удари срещу търговски кораби в Черно море.