Софийският университет „Св. Климент Охридски“ преминава към обучение в електронна среда заради продължаващите проблеми с отоплението и топлата вода в общежитията в „Студентски град“, съобщава БНТ.

Промяната влиза в сила от 1 декември 2026 г. Където е възможно, занятията ще се провеждат в хибридна форма. Това става ясно от съобщение на декана на ФЖМК до студентите.

Тридесети ноември е обявен за неучебен ден. От университета уточняват, че при възстановяване на топлоподаването в общежитията обучението ще се върне към нормалния си режим.

Заповедта на ректора на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова ще бъде публикувана на сайта на висшето училище, пишат още от БНТ.