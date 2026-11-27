Българската пенсионна система все повече губи връзка между осигурителния принос на хората и размера на пенсиите, които те получават, като в същото време зависимостта ѝ от държавния бюджет продължава да расте. Това коментира в студиото на Money.bg проф. Богомил Манов - член на Фискалния съвет.

"Фактите са такива, че 20-25% не заслужават и минималната пенсия", категоричен е икономистът.

Според посочени от него данни около 930 хиляди души получават минимални или социални пенсии при общо 2,07 милиона пенсионери в страната. Истинският проблем обаче е, че част от тези хора нямат достатъчен осигурителен принос дори за получаването на минималната пенсия.

"Не може цял живот да не се осигуряваш, да работиш в сивия сектор, и когато дойде време за пенсиониране, да имаш претенции", посочи още Манов.

Според него проблемът се крие и в начина, по който пенсии се изчисляват, и в частност - във формулата за определяне на пенсията за осигурителен стаж. Изход от тази ситуация може да бъде възприемането на някой от успешно работещите европейски модели.

Експертът смята, че дисбалансите в пенсионната система имат все по-сериозно отражение и върху публичните финанси. От планираните постъпления в държавното обществено осигуряване за 2027 г. в размер на 16,7 милиарда евро едва 9,8 милиарда идват от осигурителни вноски. Останалите близо 7 милиарда евро трябва да бъдат осигурени от други източници, основно от държавния бюджет.

Така на практика самите пенсионери участват във финансирането на пенсиите си чрез данъците, които плащат при покупката на стоки и услуги.

"Тук в една определена степен има малко сбъркана логика", коментира професор Манов.

Според него при бъдеща реформа България може да почерпи опит от Дания и Нидерландия, където държавата гарантира базова пенсия, финансирана чрез данъци, а останалата част от пенсионния доход зависи от индивидуалния принос и натрупванията в капиталовите стълбове.

"Всичко останало е функция на това, което ти си внесъл, точно това можеш и да получиш", обясни икономистът. Подобен модел би създал и далеч по-силен стимул за хората да се осигуряват върху действителните си доходи, вместо да работят в сивия сектор.

Друга възможност е шведският модел, при който осигурителните вноски се отразяват в индивидуални условни сметки, а натрупаната по тях сума се използва за определяне на пенсията съобразно очакваната продължителност на живота.

Така във всеки момент на професионалния си живот хората знаят от самото начало каква е величината на пенсията им. По думите на експерта НОИ вече разполага с информация, която би позволила постепенното изграждане на подобна система и у нас.