Норвежката нискотарифна авиокомпания „Норс Атлантик“, засегната от рязкото поскъпване на авиационното гориво вследствие на войната срещу Иран, обяви, че е на ръба на фалита, и отмени всички полети за деня, пише БГНЕС.

Основана през 2021 г. и специализирана в полети на дълги разстояния, авиокомпанията още вчера предупреди, че финансовото ѝ състояние е „критично“, което доведе до срив на акциите ѝ с 85%.

„Ако спешно не бъде осигурено краткосрочно финансиране, намерението на съвета на директорите е да подаде молба за обявяване в несъстоятелност. Няма гаранции, че ще бъде намерено жизнеспособно решение“, посочи компанията в съобщение до фондовата борса в Осло.

Всички полети в четвъртък са отменени „до изясняване на въпроса дали може да бъде намерено жизнеспособно решение за финансиране“, предаде АФП.

От „Норс Атлантик“ заявиха, че водят „преговори с инвеститори

за евентуално придобиване на компанията, което би включвало решение за финансиране“, без да разкриват самоличността им.

Акциите на авиокомпанията поевтиняха допълнително в началото на търговията в четвъртък, преди да възстановят загубите и да отчетат ръст. При цена от 0,04 норвежки крони за акция обаче пазарната капитализация на превозвача възлиза на едва 9,7 милиона долара.

Финансовите проблеми на авиокомпанията не са отскоро, но се задълбочиха вследствие на рязкото поскъпване на авиационното гориво, предизвикано от войната в Близкия изток.

Авиокомпанията разполага с необходимите права и лицензи и за полети до САЩ

Във вторник испанската авиокомпания „Плюс Ултра“ обяви, че прекратява дейността си, а през септември латвийският превозвач „Еър Балтик“ подаде молба за защита от кредитори съгласно Глава 11 от американския закон за несъстоятелността.

В социалните мрежи хиляди потребители са притеснени какво ще се случи с резервациите им за Коледа, с билетите им за Нова година, както и за предварително закупените полети от януари нататък.