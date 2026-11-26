Банско влиза в зимния туристически сезон с подготвени писти и съоръжения, засилени мерки за сигурност и очаквания за повече чуждестранни гости. Облекчаването на визовия режим за туристите от Турция и възможностите за международна реклама покрай провеждането на „Евровизия“ в България са сред добрите новини за местния бизнес.

Готовността на курорта за предстоящата зима беше обсъдена на среща на министъра на туризма Илин Димитров с представители на туристическия бранш, местната власт и контролните институции.

В началото на разговора министърът поздрави Банско за отличието, което курортът получи за 14-и пореден път – най-добър ски курорт на България.

Димитров представи част от работата на министерството, включително създаването на Съвет за реформи, чиято цел е да осигури по-бърза и ефективна комуникация между бизнеса и администрацията.

Той очерта и предстоящи законодателни промени, като посочи, че през 2027 г. ще бъдат положени усилия за решаването на голяма част от проблемите в сектора.

Сред приоритетите са изсветляването на туристическия бизнес, инвестирането на приходите от туризъм в реклама и подобряване на транспортната и въздушната свързаност, както и работата по инициативи като Асоциацията на висшите училища по туризъм и Обсерваторията за измерване на качеството в туризма. Последната ще следи около 70 показателя.

По-бързи визи за туристите от Турция

Един от дългогодишните проблеми, поставяни от туристическия бизнес в Банско, е издаването на визи за граждани на Турция.

Илин Димитров съобщи, че в консулските отдели са командировани допълнителни служители, които ще ускорят обработването на документите. Създадена е и нова софтуерна система, която ще позволи обработването на три пъти повече документи.

Според министъра туристическият бранш ще усети положителния ефект от промените още тази зима, тъй като интересът на турските туристи към България е сериозен.

„Евровизия“ – златна възможност и за планинските курорти

Министърът обърна специално внимание и на предстоящото домакинство на България на песенния конкурс „Евровизия“.

Той подчерта, че фактът, че Банско не се намира на морето, не означава, че курортът ще бъде пропуснат при популяризирането на страната.

По думите му България ще бъде посетена от над хиляда журналисти, което представлява изключителна възможност за реклама на региона.

Гръцки и румънски полицаи отново ще патрулират в Банско

В срещата участваха представители на туристическия бизнес, Областната дирекция на МВР в Благоевград, пожарната, Регионалната здравна инспекция, Инспекцията по труда, Областната дирекция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и концесионера на ски зоната.

На разговора присъстваха още заместник-министърът на туризма Мариела Модева, заместник областният управител на Благоевград Али Хатип и кметът на Банско Стойчо Баненски.

Представителите на институциите отчетоха доброто взаимодействие с местната власт.

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, комисар Димитър Ичев, посочи, че мерките за сигурност и безопасност на жителите и гостите обхващат целия регион, като са осигурени денонощни полицейски наряди.

Поискано е съдействие от Министерството на вътрешните работи за командироване на допълнителни служители от други дирекции.

За поредна година в опазването на обществения ред ще се включат и полицейски служители от Гърция и Румъния. Комисар Ичев благодари на Община Банско, която поема изцяло издръжката на командированите чуждестранни полицаи.

Бизнесът поиска по-малко административна тежест

Представителите на контролните органи представиха основните акценти в проверките през зимния сезон.

Председателят на сдружение „Съюз на туристическия бизнес – Банско“ Малин Бистрин предложи създаването на единна система, която да улесни бизнеса при подготовката и предоставянето на необходимите документи.

Кметът Стойчо Баненски също призова да се намери механизъм, при който проверките да не възпрепятстват нормалната работа на туристическите обекти.

Той коментира и разработването на нови събития и туристически продукти в общината, като отбеляза, че местната власт провежда широки обществени обсъждания и търси различни мнения, идеи и предложения.

Пистите под Тодорка са готови за зимата

Изпълнителният директор на дружеството концесионер на ски зоната Мая Христоскова увери, че Ски център – Банско е готов за предстоящия сезон.

Извършена е профилактика на съоръженията, пистите са обезопасени и са снабдени с необходимата информационна сигнализация.

През зимата по склоновете под връх Тодорка предстоят множество спортни прояви и състезания, организирани съвместно с Българската федерация по ски.

Зимният сезон започва на 19 декември

Официалното откриване на ски сезон 2026/2027 ще бъде на 19 декември, съобщиха от Община Банско.

Сред акцентите в празничната програма са масово спускане със ски легендите Марк Жирардели и Дейв Райдър, състезания, музикални изпълнения и традиционната кулинарна изложба „Уникално Банско“.

Официалната церемония ще започне в 18 часа на площад „Никола Вапцаров“, а вечерта ще завърши с фолклорен спектакъл.