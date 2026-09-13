Евтим Милошев: Чакаме 2 млн. чужди туристи през зимата
ДДС-то в туризма трябва да остане 9 процента, каза ресорният министър
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ДДС-то в туризма трябва да остане 9 процента, каза ресорният министър
У нас има и по-малко известни места, на които може да се кара с удоволствие
Каза как ще подсигури сезона
През зимата освен ски имаме и балнео и уелнес, културен туризъм
Откриват сезона за студентския празник
Председателят на Комисията по туризъм в НС Ертен Анисова възстанови диалога с бранша
Тази зима най-много ще са посещенията в България на туристите от страните от ЕС
В момента курортите са много пълни и на добри цени
Всичко зависи от типа хотел, категорията, локацията и програмата, която се залага
Очакванията са на база на първоначалните данни за записвания
Летният сезон беше добър и вече гледаме с надежда за зимния сезон
Ски курорт №1 взима полицаи от Гърция и Румъния при нужда
74 процента от българите смятат, че условията за зимен туризъм в страната са отлични
Топдестинациите като Франция и Австрия обявиха, че отварят, каза министърът на туризма
Вицепремиерът се срещна с бизнеса във Велинград
Това е мотото на министерството на туризма за сезон 2020/2021
Министър на туризма ще следи дали се въвеждат и спазват единните противоепидемични мерки и указания за работа
Ски курорт №1 ще има много скоро и лаборатория за PCR тестове за коронавирус
Тя присъства на традиционната работна среща в Банско с представители на контролните органи, туристическия бранш и местната власт за готовността за нов...
Много награди и концерт на Гери Никол чакат феновете на Бъндеришка поляна,Петър Попангелов дава старта в Боровец