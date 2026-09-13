Истанбул ни рекламира: "Албена", Банско и Бургас "светят" в един от най-скъпите квартали
Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
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Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
Стремим се да изградим бъдеще, каза министърът на туризма
Туризмът е най-добрият начин да се върнем към нормалността
Може да стигне до 75 процента
Южната ни съседка е приоритетен пазар с първостепенно значение за България
Хората на България заслужават да имат устойчив поминък, категоричен е Андреас Щайбъл Ишгъл е един от най-известните австрийски ски курорти. Намира се...
Въпреки огромния си потенциал България е на едно от последните места в Европа по съоръжения за планински туризъм. Това заяви вчера по време на среща-д...
Държавата даде ясен знак, че подкрепя твърдо развитието на зимния туризъм. Страната ни изостава от конкурентите си. Докато съседите ни и всички остана...
Лондон. "България е на 4-та позиция по темп на развитие на зимния туризъм в Европа", заяви заместник-министърът на икономиката и енергетиката с ресор...
София. България не използва пълния си потенциал, нито в СПА туризма, нито в зимния. Време е да се използва световният опит и да се преодолее пропастта...
Времето в планините е тихо, слънчево, с приятни температури