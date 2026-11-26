Сериозно застудяване предстои в България през почивните дни. В нощта срещу неделя студеният въздух ще обхване почти цялата страна, с изключение на районите по долното течение на река Струма. Постепенно дъждът ще започне да преминава в сняг, а на места снежната покривка ще достигне до 20 см. Това каза климатологът Симеон Матев, цитиран от "Фокус".

По думите му в Северна и Североизточна България съществува опасност от образуване на поледици заради понижението на температурите, преди дъждът да премине в сняг.

„В неделя сутрин по-дебела снежна покривка се очаква в западните и централните части на Предбалкана и Дунавската равнина – около 10-15 см. „

В Берковско, Вършец, планинската част на Враца, Монтана и Ловеч покривката ще достигне дори до 20 см.„

В нощта на събота срещу неделя са възможни и навявания по пътищата“, предупреди климатологът.

По-различна ще бъде метеорологичната обстановка в Южна България,

където температурите ще останат по-високи и валежите ще бъдат предимно от дъжд.

„В Южна България през това време ще е топло, ще превалява дъжд. В Софийско събота срещу неделя може дъждът да премине в сняг“, добави Матев.

Според прогнозата му в района на столицата

е възможно да се образува снежна покривка от около 1 см, докато в близост до Витоша натрупванията могат да бъдат по-сериозни.

По думите на климатолога през неделния ден валежите ще спрат, а вятърът постепенно ще започне да отслабва.