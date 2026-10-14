Няма шега. Сняг покри голяма част от България

Зимата нахлу в България на 14 октомври, като сняг покри пътища, ски писти и туристически маршрути в няколко планини, а Източна България се изправи пред продължителни дъждове и силен вятър. Пирин, Рила, Витоша и Родопите осъмнаха с побелели склонове, показват видеозаписи и кадри от уеб камери.

В Пампорово вече измериха около 2 сантиметра снежна покривка, а прогнозите за Южното Черноморие предупреждават за значителни валежни количества. Според предоставена прогноза на метеорологичния модел ALADIN до края на 15 октомври в района на Царево, Ахтопол и Синеморец се допуска да паднат между 40 и 50 литра дъжд на квадратен метър.

Едни от най-впечатляващите кадри идват от Пирин, където снеговалежът преобрази района на хижа „Вихрен“ и писта „Юлен“ над Банско.

Зимни условия се установиха и в Рила. Снежна покривка се е образувала по високите части, на връх Мусала температурите са отрицателни - около -3 градуса.

Витоша също побеля, като снежна покривка се вижда в района на хижа „Алеко“, разположена на приблизително 1800 метра надморска височина. В Родопите най-конкретните данни идват от Пампорово, където Планинската спасителна служба съобщи за около 2 сантиметра натрупване през нощта. Мокър сняг е регистриран и около проходите Превала и Рожен, но според Областното пътно управление в Смолян към сутрешните часове той не се задържа върху пътните платна. Настилките са мокри и на места хлъзгави. Шофьорите да тръгват на път с подготвени за зимни условия автомобили, апелират от Пътната агенция.

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира, че през деня снеговалежите ще продължат главно над 1500 метра, а в Родопите границата между дъжд и сняг ще бъде около 1200 метра.

На височина 2000 метра температурите ще се задържат около нулата, докато на 1200 метра ще достигат приблизително 5 градуса. В четвъртък, 15 октомври, се очаква временно подобрение, разкъсване на облачността и отслабване на валежите. Още в петък обаче прогнозите сочат ново захлаждане и превалявания, които при достатъчно ниски температури отново ще бъдат от сняг по високите планински склонове.