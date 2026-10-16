Октомврийски капан в страната. Шофьорите на нокти

Сняг заваля и на Беклемето, а снежна покривка вече има по пътя Троян - Кърнаре в района на прохода.

Валежът продължава и обстановката изисква повишено внимание от всички, на които им предстои пътуване през планинския участък.

Шофьорите трябва да бъдат подготвени за зимни условия и да не тръгват на път с неподходящи гуми.

Важно е автомобилите да са оборудвани със зимни гуми, а водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват по-голяма дистанция и да избягват резки спирания и маневри.

Температурите се очаква да паднат значително през нощта, което създава предпоставки за заледяване на пътната настилка, особено във високите части на прохода и по сенчестите участъци, предаде БНТ.

Всички, които пътуват или планират да преминат през Беклемето, да следят пътната обстановка и прогнозата за времето и да не подценяват рязката промяна на условията,