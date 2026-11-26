Извънградските автобуси, които в момента спират на автогара “Север”, ще тръгват от 1 декември от автогарите “Родопи” и “Юг”. Решението за пренасочването на 33 линии беше прието днес в Общинския съвет с 35 гласа, четирима се въздържаха, съобщава сайтът „Марица“.

Преместването на автобусите се налага, защото собствениците на автогара “Север” от една година искат да я събарят.

Кметът Костадин Димитров напомни, че автогарите са приватизирани в края на 90-те години, и обясни, че вече е подписан договор с НКЖИ за изграждане на автогара до гара Филипово и че до няколко месеца тя ше бъде направена. По проект това е навес с пейки. В договора за наем на терена на НКЖИ е предвидено обаче ползването на чакалня от пътниците по извънградските линии.

Димитров допълни, че се водят разговори с НКЖИ за общинска автогара до Централна гара на бул. “Христо Ботев”.

Пътниците по извънградските линии ще могат да ползват спирката до автогара “Север”. Предложението беше направено от Илия Гатев от групата “Независими за Пловдив” и прието от кмета.

Зам- кметът по транспорт Николай Душков обеща да има междинни спирки след разговори и уточнения с превозвачите.