Автобуси с ново разписание до Витоша
Става въпрос за линиите 123 и 63
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Става въпрос за линиите 123 и 63
Двойно повече ще пътуват шофьорите в София, ако минават по участъците, където се строи третият лъч на метрото. Това предупреди столичният зам.-кмет по...
Покриването на губещи линии е непосилна социална дейност за нас, твърди Петър Демерджиев Все по-малко пътници и все по-ниски субсидии от държавата уд...