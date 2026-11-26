Представете си фирма, която обзавежда нова зала и търси столове. Човекът, който отговаря за закупуването им, открива в Google ръководство за избор на офис стол, после вижда реклама на конкретен модел, а няколко дни по-късно поръчва след имейл с мостри на дамаските. В магазина влиза една поръчка, до която са довели цели три канала.

Често всеки от тях се води поотделно: рекламата от един изпълнител, SEO от друг, имейлите от служител в магазина. Всеки отчита своите резултати и собственикът получава три отчета, които си приписват една и съща продажба.

Една цел за трите канала

За собственика е важно какво се случва с тази поръчка. Има ли от избраната дамаска, ще се спази ли срокът за доставка и колко ще остане от продажбата след транспорта и монтажа? Тези подробности рядко влизат в заданието за маркетинг, а от тях зависи дали има смисъл магазинът да търси още такива поръчки.

Да приемем, че магазинът иска да продава повече офис столове извън периодите на намаления. Най-разумно е да започне с моделите, които поддържа на склад, доставя редовно и продава с добра печалба. Собственикът избира серията, определя каква печалба очаква и споделя тази информация с всички, които отговарят за сайта, рекламата и имейлите. Това важи и когато всяка дейност се води от различен човек или изпълнител.

Каква е ролята на отделните канали?

В дадения пример SEO-то започва от страницата с офис столове. Новите модели трябва да се намират лесно и да е ясно по какво се различават. Който търси стол с регулируема облегалка, трябва да може да филтрира и да види само тези модели. От категорията се стига и до ръководството за избор, с което започна пътят на купувача в примера. Ясните отговори на въпроси като „влизат ли подлакътниците под бюрото“ помагат страницата да се показва в Google, а все по-често и в отговорите на AI асистенти като ChatGPT.

Рекламата води директно към конкретния модел. Там купувачът вижда какво е налично, кога ще го получи и как да поръча една бройка или да поиска оферта за цял офис.

Имейлът работи с хората, които вече познават магазина. Подходяща аудитория за новата серия са фирмите, които наскоро са закупили бюра например. Съобщението представя столовете и предлага мостри на дамаските или оферта за обзавеждане.



Най-голямата полза идва от връзките между каналите:

Рекламата подсказва на SEO какво да развива. В отчета за търсенията в Google Ads се вижда с какви думи купувачите стигат до столовете, например „ергономичен стол с опора за кръста“. Тези изрази стават теми за филтри, описания и нови страници в сайта. SEO помага на рекламния бюджет. Когато категорията и ръководството се класират добре по дадено търсене, рекламата по същото търсене заслужава отделна проверка. Понякога тя носи допълнителни продажби, понякога плаща за посещения, които биха дошли и без нея. Имейлът продължава разговора след рекламата. Повечето посетители не купуват при първото посещение. Ако оставят имейл, например за да получат мостри, следващите стъпки идват по пощата и магазинът не плаща отново за всеки контакт с тях.

Продуктовият фийд и маржът насочват рекламата

Успешното управление на Google Shopping реклама започва от подреден продуктов фийд – основния източник на информация за артикулите. При офис столовете дори малка разлика в описанието променя избора на купувача. Ако един модел се предлага с два механизма, заглавието посочва кой вариант е показан, снимката съответства на тази версия, а наличността – на реалната в магазина. Google Merchant Center изисква наличността във фийда да съвпада с тази на сайта, включително при завършване на поръчката.

След това бюджетът се разпределя според маржа. Два стола с почти еднаква цена могат да носят различна печалба: единият пристига сглобен и изисква скъпа обемна доставка, другият се изпраща в компактна опаковка. Преди да ги включи в една кампания, собственикът изчислява колко остава от всяка продажба след себестойността, опаковката и доставката. Така определя колко може да струва рекламата за всяка продуктова група.

Къде се вижда резултатът?

В края на месеца магазинът изважда изпълнените поръчки за серията, приспада върнатите стоки и сравнява сумата след преките разходи и рекламата със сходен период. Всяка поръчка влиза в справката веднъж, дори когато и рекламата, и имейлът си я приписват. При фирмените запитвания същото се проследява в CRM: изпратена ли е мостра, поискана ли е оферта и как е приключила сделката.

Оттук идва решението за следващия месец. Ако има поръчки, но доставката поглъща маржа, прегледайте кои модели рекламирате. Ако фирмите искат мостри и после изчезват, прочетете последното писмо, което са получили. Понякога следващата продажба зависи от съвсем конкретен отговор: можем ли да доставим столовете преди откриването на новия офис?

Такава проверка изисква някой да отговаря за общия резултат. Това може да е собственикът, маркетинг мениджър или външен партньор, на когото са възложени и трите канала, например агенцията за дигитален маркетинг KIPLAR.



Откъде да започнете

● Изберете една серия или категория с наличност и добър марж.

● Запишете каква печалба очаквате и я споделете с всички, които водят сайта, рекламата и имейлите.

● Проверете фийда: заглавия, снимки и наличност за всеки вариант.

● Веднъж месечно сравнявайте поръчките по данните на магазина и решавайте за всеки канал: повече бюджет, промяна или пауза.