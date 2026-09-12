Дунав спря да спада, но тревогата по реката остава
Минимално повишение е отчетено при Русе, Никопол и Свищов, но сушата държи нивата критично ниски и ограниченията за корабите остават
Следете всички новини, анализи и коментари за Агенция. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Минимално повишение е отчетено при Русе, Никопол и Свищов, но сушата държи нивата критично ниски и ограниченията за корабите остават
Тод Лайънс се оттегля часове след изслушване в Конгреса, където призна за десетки починали в ареста
От началото на годината са възложени 750 финансови инспекции за проверка на законното изразходване на над 1,6 млрд. лева
Доставките надхвърлят миналогодишните със 100 хиляди
Получава се информация за около 2-3 липсващи продукта на седмица
Съоръженията във Фордо не са пострадали сериозно, твърдят ирански източници
Агенцията представлява големи имена като Джоджо Мойс, Антъни Хоровиц, Ан Патчет, Луси Фоли, Саймън Бекет
Санкциите за нарушителите са от 2 хиляди до 10 хиляди лева
Сътрудничеството между България и Американската агенция за търговия и развитие е ключово
Прави МЯРА
Агенцията за търговия и развитие на САЩ ще финансира предпроектното проучване за изграждане на енергиен коридор Изток-Запад
По думите на Мила Ненова България е предпочитана страна за изследователска и развойна дейност
Тя сподели опита на БАИ в това да привличат бъдещите специалисти към бизнеса в страната
Говори министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева
Скочи на варненска агенция, плаш със съд
"Муудис" понижи кредитните рейтинги на няколко малки и средни банки в САЩ
Членува в клуб на предриемачи
Идеята е агенцията да поеме част от работата на КПКОНПИ
Той поема агенцията, след като досегашния директор инж. Филип Ковашки
От много годиниспътник на вестника е и Агенция Стандарт – новинарски лидер в България