Шефът на любима на Тръмп агенция в САЩ подаде оставка

И.д. директорът на американската Служба за имиграционно и митническо правоприлагане (ICE) Тод Лайънс подаде оставка в момент на засилено напрежение около дейността на агенцията. Решението идва часове след изслушване в американския Конгрес, където бяха изнесени тревожни данни за смъртни случаи на задържани.

Самият Лайънс обяви, че ще се оттегли, като посочи лични причини. Той е заявил готовност да остане на поста до 31 май, за да осигури плавен преход.

В официалната си молба за напускане Лайънс посочва, че иска да прекарва повече време със семейството си, тъй като синовете му са в „ключов момент от живота си“. Въпреки това, времето на решението съвпада с нарастващ обществен и политически натиск върху ръководството на ICE.

По време на изслушването в Конгреса Лайънс призна, че най-малко 44 души са починали, докато са били под ареста на агенцията. Според USA Today това е най-високият брой подобни случаи от създаването на службата, което предизвика остри реакции сред законодателите.

По данни на Фокс нюз, по време на неговия мандат, започнал през март миналата година, ICE е депортирала повече от 584 000 души, пребиваващи незаконно в САЩ. Самият Лайънс определи работата си като „привилегия“ и благодари за възможността да служи под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Министърът на вътрешните работи Маркуейн Мълин похвали приноса му към дейността на службата и му пожела успех в бъдещите начинания. Очаква се Лайънс да продължи кариерата си в частния сектор, след като напусне поста си в края на май.

Лайънс има над 20 години опит в структурите на имиграционната служба и преди това е служил във Военновъздушните сили на САЩ. Оставката му поставя под въпрос бъдещото ръководство на ICE в момент, когато темата за миграцията остава една от най-чувствителните в американската политика.

