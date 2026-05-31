Тръмп с ново предупреждение към Иран! Ето какво е на масата

САЩ и Иран може скоро да стигнат до мирно споразумение, но Вашингтон оставя военния вариант открит, ако преговорите се провалят. Това заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за Фокс нюз, в което обяви, че Техеран се е съгласил да не разработва и да не придобива ядрени оръжия.

Американският държавен глава свърза бъдещата сделка и с отварянето на Ормузкия проток за корабоплаване. В същото време той предупреди, че при липса на споразумение САЩ могат да се върнат към военни действия.

„Предпочитам да сключим споразумение, защото можем да отворим Ормузкия проток веднага след подписването. Единствената гаранция, която трябва да имам, е, че Иран няма да има ядрени оръжия. Те се съгласиха с това“, каза Тръмп.

По думите му Иран е приел също „по какъвто и да е начин да не придобива ядрено оръжие“. Американският президент подчерта, че преговорите вървят бавно, защото участниците в тях са твърди и процесът изисква време.

„Бавно постигаме това, което искаме, преговарящите са много твърди и това отнема много време, но аз не бързам“, заяви Тръмп.

Той описа очакваното споразумение като „страхотна сделка“, но веднага добави и най-острото предупреждение - ако тя не бъде постигната, САЩ ще се върнат към силовия вариант.

„В противен случай просто ще се върнем и ще приключим нещата по военен път“, каза американският президент.

Въпреки твърдия тон Тръмп заяви, че предпочита дипломатическо решение и се надява да бъде избегната нова военна ескалация. „По същество ние сме победили тяхната армия“, допълни той.

Междувременно Аксиос съобщи, че Тръмп е поискал няколко промени в мирното споразумение, договорено от американските пратеници и иранските им колеги. Изданието се позовава на високопоставен представител на администрацията и друг източник, запознат с въпроса.

Според публикацията президентът е настоял и за промени в част от формулировките, свързани с отварянето на Ормузкия проток за корабоплаване. Така текстът на споразумението остава в движение, докато Вашингтон поставя като основно условие гаранцията, че Иран няма да разполага с ядрено оръжие.

