Франция осъмна със 326 задържани след историческата нощ на ПСЖ

Полицията във Франция задържа 326 души по време на безредици, избухнали в няколко града след победата на Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига, съобщи „Льо Фигаро“, позовавайки се на данни от правоохранителните органи. Само в Парижкия столичен район са арестувани 235 души. Напрежение е имало още в Хавър, Ажан, Монпелие и Дижон.

Празненствата след големия успех на ПСЖ бяха помрачени от сблъсъци, които наложиха намеса на полицията. „Празненствата в някои градове, включително Париж, бяха съпроводени с безредици, което наложи намесата на правоохранителните органи“, цитира вестникът съобщение на министерството.

Победата на ПСЖ предизвика масови тържества във френската столица, където хиляди фенове излязоха по улиците след последния съдийски сигнал. Част от събиранията обаче прераснаха в нарушения на обществения ред и полицейски акции. Властите съобщават за задържани в няколко града, а най-много арести са извършени в района на Париж.

На финала на Шампионската лига в Будапеща Пари Сен Жермен победи Арсенал след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията завършиха 1:1, а при наказателните удари френският шампион се наложи с 4:3. Успехът донесе на ПСЖ втора поредна титла в най-силния европейски клубен турнир.

